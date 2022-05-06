Чего вы еще не знали о подушках безопасности

При этом любой специалист вам скажет, что система подушек безопасности предназначена для срабатывания только в случае серьезного фронтального или бокового столкновения, а также при опрокидывании (с датчиком опрокидывания в SDM). И никак иначе. Технология не рассчитана на срабатывание в случае ударов сзади, переворотов (без датчика опрокидывания в SDM) или незначительных ударов спереди и сбоку, поскольку она не может обеспечить защиты в подобных ситуациях.

Принцип работы подушки безопасности

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В случае фронтального столкновения, сила которого превышает заданный пороговый уровень, срабатывают модули (пиропатроны) фронтальных подушек безопасности (в центре рулевого колеса для водителя, в верхней части панели приборов для пассажира) и модуль (пиропатрон) коленной подушки безопасности (9- или 11-канальная система подушек безопасности). Если будет боковой удар, сила которого превышает заданный пороговый уровень, автоматически срабатывает соответствующий модуль (пиропатрон) боковой подушки со стороны водителя или пассажира (8, 9- или 11-канальная система подушек безопасности), а также модуль шторки безопасности, расположенный с каждой стороны крыши (8, 9- или 11-канальная система подушек безопасности).

В случае опрокидывания автомобиля (с датчиком опрокидывания в SDM) срабатывают пиропатроны шторок безопасности (с каждой стороны крыши) - (8, 9 или 11 - канальная система подушек безопасности). Если фронтальный и/или боковой удар превышает заданный уровень при опрокидывании, могут сработать пиропатроны передней подушки безопасности (в центре руля для водительского сиденья и под верхней частью панели инструментов для пассажирского сиденья), пиропатрон коленной подушки безопасности (9- или 11-канальная система подушек безопасности), модули подушек безопасности стороны водительского сиденья и пассажирского сиденья (8,9 или 11-канальная система подушек безопасности).

Когда фиксируется фронтальный или боковой удар и/или опрокидывание (с датчиком опрокидывания в SDM), превышающий заданный пороговый уровень, срабатывают преднатяжители передних ремней безопасности и задних ремней безопасности (11-канальная система подушек безопасности), чтобы устранить провисание ремней безопасности.

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Для чего отключать подушку безопасности при перевозке ребенка до года?

Система подушек безопасности может быть оснащена выключателем деактивации подушки безопасности пассажира. Когда выключатель находится в положение «Off» («Выкл.»), передняя подушка безопасности пассажира деактивируется. Эта функция может быть полезна при установке детского кресла на пассажирском сиденье.

Вопрос актуален только для автомобилей с системой отключения подушки безопасности переднего пассажира. При установке детского кресла на кресле переднего пассажира необходимо отключить систему подушек безопасности. Если это не сделать, срабатывание аэрбега переднего пассажира может привести к гибели или серьезной травме ребенка.

Какие кнопки нажать, где они расположены?

Выключатель подушки безопасности предназначен только для использования в том случае, когда на сиденье переднего пассажира установлено детское кресло, обращенное спинкой вперёд, или кресло (люлька) для новорожденных.

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Замок-переключатель обычно находится на боковой поверхности передней панели со стороны пассажира. Такой замок приводится в действие с помощью ключа от автомобиля. Это дает дополнительную гарантию того, что у присутствующих в салоне автомобиля пассажиров, не будет шанса отключить аэрбег самостоятельно (по ошибке или сознательно).

Выключатель подушки безопасности (в виде кнопки) может также располагаться в перчаточном ящике или на приборной панели. Такой вариант тоже предусмотрен производителями. Некоторые автопроизводители разработали автоматическую систему, которая распознает наличие детского автокресла на переднем сидении. Аэрбег в таком случае отключается автоматически.

Информация, касающаяся дезактивации подушек безопасности, предоставляется в инструкции к каждому автомобилю. Там же можно найти сведения о том, разрешает ли производитель перевозку детских автокресел на переднем сидении. Если такого разрешения производитель не дает, это значит, что ребенок должен находиться исключительно на заднем сидении.

Как часто можно отключать подушку безопасности?

Если есть необходимость в установке детского кресла на сиденье переднего пассажира, отключение или включение аэрбега никак не отражается на работе системы пассивной безопасности.

Про «детские» подушки и систему распознавания детского кресла

В некоторых автомобилях (например, Suzuki) отсутствует система распознавания детского кресла. При этом в наличии система распознавания пассажира. Зуммер, напоминающий о не пристёгнутом ремне безопасности переднего пассажира, активируется только, когда на переднем сиденье находится пассажир. Однако в некоторых ситуациях, например, когда на переднее сиденье помещаются тяжелые предметы, зуммер, напоминающий о необходимости пристегнуть ремень безопасности, может активироваться, как если бы на переднем сиденье находился пассажир.





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Зуммер, напоминающий о необходимости пристегнуть ремень безопасности переднего пассажира, функционирует аналогично зуммеру, напоминающему о необходимости пристегнуть ремень безопасности водителя. Можно ли сказать, что в случае ДТП для ребенка безопаснее, если подушка будет отключена или включена? Здесь все зависит от возраста ребёнка и места его перевозки.

Детское кресло необходимо подбирать, исходя из возраста, роста и веса маленького пассажира. Детские удерживающие устройства должны соответствовать последней версии европейского стандарта ECE 44 или новому стандарту ECE 129, разработанным Европейской Экономической Комиссией ООН.

Если планируется установить детское кресло на сиденье переднего пассажира, следует придерживаться данной инструкции:



– Отключите подушку безопасности переднего пассажира с помощью системы отключения подушки безопасности переднего пассажира.

– Сдвиньте сиденье назад до упора с помощью рычага регулировки положения сиденья.

– Закрепите спинку в пятом наклонном положении (относительно вертикального положения) с помощью рычага регулировки угла наклона спинки сиденья.

– Если автомобиль оборудован рычагом регулировки высоты сиденья, с помощью этого рычага поднимите сиденье на максимальную высоту.



Консультант - Сергей Епихин, эксперт по гарантии и технической поддержке ООО «Сузуки Мотор Рус»

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