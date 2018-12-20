20 декабря 2018, 15:23
Дилер начал принимать предоплату за автомобили Aurus
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«Авилон», один из дилеров премиального бренда Aurus, начал оформлять предварительные заказы на седаны Senat и принимать от клиентов авансовые платежи. Сумма предоплаты сопоставима со стоимостью новой иномарки.
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Окончательная цена седана составит порядка 10 млн рублей. Именно такую сумму называли в конце августа на презентации бренда Aurus, которая прошла в рамках Московского автосалона. Подробные комплектации, опции и их стоимость могут огласить в январе 2019 года. Первые автомобили начнут передавать законным владельцам летом.
В ноябре глава компании Sollers Вадим Швецов сообщил, что число желающих купить Aurus превысило производственные мощности в несколько раз – квоты на 2019 и 2020 годы выбраны полностью. Интерес к российской новинке проявили не только отечественные, но и зарубежные покупатели. Сейчас автомобили Aurus собирают на мощностях НАМИ. А это не более 200 единиц в год. Массовый выпуск седанов и внедорожников должен начаться в 2021 году на заводе Sollers. Маркетологи оценивают емкость мирового рынка в 5 000 автомобилей Aurus в год.
Комментарии
Комментарии пользователей
Александр Ненашев20.12.2018 15:43
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) .
И на всё это г-но выстраивается очередь на годы вперед!!!!! Воистину на Руси сильнее понтов только понты с патриотическим оттенком...
И на всё это г-но выстраивается очередь на годы вперед!!!!! Воистину на Руси сильнее понтов только понты с патриотическим оттенком...
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