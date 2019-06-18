18 июня 2019, 15:06
Дилерские центры Прагматика приглашают познакомиться с KIA Soul 2019
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Симпатяга вырос и возмужал: приезжайте знакомиться с KIA Soul 2019 в дилерские центры Прагматика. Хитовую новинку запустили в продажу значительно раньше прогнозов, успели к лету!
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KIA Soul относится к тем моделям автомобилей, которые никого не оставляют равнодушными. Ее узнаваемый силуэт вызывает ассоциации одновременно с восточной любовью к машинам-«кубикам» и с истинно британскими автокэбами.
KIA Soul с нами уже 11 лет, но все еще продолжает меняться и радовать автолюбителей как обновлением внешнего вида и салона, так и совершенствованием «начинки». Удивительно, как корейский автопроизводитель чутко улавливает обратную связь от водителей. С каждым поколением в Soul оказываются учтены и отработаны масса нюансов, которые чем-то не устраивали экспертов за рулем ранее. Если отследить обзоры специалистов от прапра… модели до сегодняшнего дня, этот прогресс становится очевидным и очень приятным.
Казалось бы, ну что еще докрутить у модели массового сегмента. Тем не менее, KIA Soul 2019 может похвастаться не только фейс-лифтингом. Хотя, о нем тоже невозможно не сказать пару слов.
Cлева – 2018, справа – 2019
Новый KIA Soul приобрел модный хитрый и немного хищный прищур благодаря новой форме передних световых элементов и соединяющей их узкой планке. Решетка радиатора стала шире и выше. В сочетании со стильным силуэтом новых противотуманных фар она придала модели более мужественный и агрессивный вид. Теперь это не просто фары и решетка, а единый концептуальный элемент, который буквально делает автомобилю «лицо».
Cлева – 2018, справа – 2019
Новая выштамповка крыльев и дверей смотрится динамично и очень подходит к новому образу KIA Soul 2019. Линии напоминают изгибы оптики. А что такое классный дизайн, если не использование минимума элегантных деталей в ритмичном повторении?
Дьявол, как говорится, в деталях. Казалось бы, незначительный элемент в виде небольшой черной вставки добавлен между окончанием крыши автомобиля и верхним краем заднего крыла. Но именно этот нюанс придает Soul едва уловимый намек на что-то из мира современной авиации.
Динамику новых форм наблюдаем и сзади – теперь задние фары имеют форму бумерангов, охватывающих по-новому остекленную дверь багажника. Диффузор и выхлопные трубы по центру придают спортивный и решительный вид.
Cлева – 2018, справа – 2019
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Подытожив, можно констатировать, что ранее знакомый нам симпатяга Soul вырос и возмужал, чем рискует привлечь к себе внимание новых сегментов покупателей, которые до этого не обращали на него особого внимания. Тем более, что в KIA Soul 2019 увеличился объем багажника, размер пятой двери и передние дверные проемы.
Три варианта силовых агрегатов, различные опции и отличия комплектаций по внешнему вида экстерьера и интерьера – есть из чего выбрать! Но слова, это только слова… Надо пробовать! Летний тест-драйв KIA Soul- отличное развлечение городского жителя!
Ждем Вас в дилерских центрах Прагматика Купчино по адресу Малая Балканская ул., д.57 и Прагматика Василеостровский по адресу Уральская ул.,д.33.
Записаться на тест-драйв можно по телефону 8(812) 336-35-35 или на сайтах официальных дилеров Прагматика: www.plt-kia.ru, www.vasauto-kia.ru
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