Дилеры рассказали, какие автомобили могут исчезнуть из шоурумов

Ранее мы писали В Калининграде проектируют недорогой компактный автомобиль: первые фото и подробности Разработка собственного небольшого автомобиля идет на калининградском «Автоторе» полным ходом. Модель будет ... Читать далее

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре в России не было продано ни одного автомобиля Nissan, Infiniti, Jaguar и Land Rover. Штучные продажи зафиксированы еще по восьми маркам: Lexus, Honda, Isuzu, Porsche, Volvo, Mitsubishi, Subaru и Jeep. Дилеры подтвердили «Российской газете», что ситуация складывается патовая. Например, глава дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников рассказал, что в их сети остались считанные модели Skoda и Renault. Схема параллельного импорта буксует, поставки штучные. Остаются сложности с логистикой и растаможкой импортных машин, что негативно сказывается на цене машины для конечного покупателя.

Директор по развитию и корпоративному управлению компании ГК «Нижегородец» Алексей Макаров уверен, что рыночные перспективы сейчас есть только у российских и китайских брендов. Появится новый «Москвич», еще больше моделей привезут китайские бренды и выйдут на рынок малоизвестные марки из Индии и Ирана. Дилерам Volvo, Volkswagen, Skoda, Mazda, а также премиальных Audi, Jaguar Land Rover, BMW предстоит в спешном порядке переориентироваться на новые имена.

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