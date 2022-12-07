Дилеры рассказали, какие автомобили могут исчезнуть из шоурумов
Директор по развитию и корпоративному управлению компании ГК «Нижегородец» Алексей Макаров уверен, что рыночные перспективы сейчас есть только у российских и китайских брендов. Появится новый «Москвич», еще больше моделей привезут китайские бренды и выйдут на рынок малоизвестные марки из Индии и Ирана. Дилерам Volvo, Volkswagen, Skoda, Mazda, а также премиальных Audi, Jaguar Land Rover, BMW предстоит в спешном порядке переориентироваться на новые имена.
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07.12.2022, 16:47
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Жители четырех новых регионов России должны до 1 января 2026 года заменить ранее выданные автомобильные регистрационные государственные номера. До 1 января 2024 года зарегистрировать машину можно будет без полиса ОСАГО.Читать далее
-
07.12.2022, 16:47
Китай наращивает экспорт подержанных автомобилей
Отправлять на экспорт бэушные автомобили Китай начал еще весной 2019 года. Правительство рассчитывало подстегнуть темпы продаж новых машин. На первом этапе право продавать автомобили иностранным покупателям получили жители только 10 крупнейших городов и провинций.Читать далее
-
07.12.2022, 15:34
Можно ли включать кондиционер зимой и чем это грозит
Бытует мнение, что включать зимой в машине кондиционер не только бесполезно, но опасно для климатической установки, поскольку система может повредиться из-за сильных морозов.Читать далее
-
07.12.2022, 14:56
У «серых» Kia Sportage заподозрили проблемы с безопасностью
На калининградском «Автоторе» кроссоверы Kia Sportage больше не выпускают. Автомобили привозят к нам по схеме параллельного импорта. У кроссоверов американской сборки обнаружились проблемы с безопасностью.Читать далее
-
07.12.2022, 13:55
В Калининграде проектируют недорогой компактный автомобиль: первые фото и подробности
Разработка собственного небольшого автомобиля идет на калининградском «Автоторе» полным ходом. Модель будет адресована молодежи для ежедневных поездок по городу. Рабочее название проекта «Янтарь».Читать далее
-
07.12.2022, 13:19
Колеса от тягача улетели в «Транзит»
На въезде в Каменск-Уральский произошло необычное ДТП. На полном ходу у тягача Scania отвалилась пара колес. По инерции они полетели на встречку, где их «поймал» грузовик на базе Ford Transit.Читать далее
-
07.12.2022, 09:44
Жители этих четырех регионов должны перерегистрировать машины и получить новые номера (ОСАГО пока не требуется)
Жители четырех новых регионов России должны до 1 января 2026 года заменить ранее выданные автомобильные регистрационные государственные номера. До 1 января 2024 года зарегистрировать машину можно будет без полиса ОСАГО.Читать далее
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