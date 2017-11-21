Дизельный Bentley Bentayga добрался до России
Заслуга в этом принадлежит 4-литровому V8 с тройным турбокомпрессором. Гигантский мотор имеет приличную мощность в 435 л. с. и соответствующий крутящий момент 900 Нм. Запас хода Bentayga Diesel с таким агрегатом – порядка 1000 км.
Марко ван Алтен, глава Bentley в России: «Автомобили класса SUV с дизельными двигателями традиционно популярны в стране с большой территорией и разными типами дорожных покрытий. Полноприводный Bentayga Diesel сочетает в себе мощность, динамику и управляемость. Все это сдобрено роскошью ручной отделки интерьера. Увеличенный запас хода до 1000 км позволяет с комфортом преодолевать длительные расстояния».
Новая версия внедорожника уже доступна во всех официальных дилерских центрах марки (6 городов России) в 3 конфигурациях: четырех-, пяти- и семиместной.
Напомним, что европейские цены на дизельную версию Bentayga достигают отметки около 199 000 евро. С 12-цилиндровым бензиновым агрегатом мощностью 608 л.с. стоимость автомобиля превышает 241 000 евро.
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