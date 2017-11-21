21 ноября 2017, 14:05

Дизельный Bentley Bentayga добрался до России

Его называют «самым быстрым дизельным SUV в мире», и тому есть основания. На разгон до 100 км/ч люксовый британский вседорожник тратит всего 4,8 секунды. При этом потолок скорости составляет 270 км/ч.
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Дизельный Bentley Bentayga добрался до России Bentley Bentayga

Заслуга в этом принадлежит 4-литровому V8 с тройным турбокомпрессором. Гигантский мотор имеет приличную мощность в 435 л. с. и соответствующий крутящий момент 900 Нм. Запас хода Bentayga Diesel с таким агрегатом – порядка 1000 км. 

Марко ван Алтен, глава Bentley в России: «Автомобили класса SUV с дизельными двигателями традиционно популярны в стране с большой территорией и разными типами дорожных покрытий. Полноприводный Bentayga Diesel сочетает в себе мощность, динамику и управляемость. Все это сдобрено роскошью ручной отделки интерьера. Увеличенный запас хода до 1000 км позволяет с комфортом преодолевать длительные расстояния».

Новая версия внедорожника уже доступна во всех официальных дилерских центрах марки (6 городов России) в 3 конфигурациях: четырех-, пяти- и семиместной.

Напомним, что европейские цены на дизельную версию Bentayga достигают отметки около 199 000 евро. С 12-цилиндровым бензиновым агрегатом мощностью 608 л.с. стоимость автомобиля превышает 241 000 евро.

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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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Дизельный Bentley Bentayga добрался до России
Заслуга в этом принадлежит 4-литровому V8 с тройным турбокомпрессором. Гигантский мотор имеет приличную мощность в 435 л. с. и соответствующий крутящий момент 900 Нм. Запас хода Bentayga Diesel с таким агрегатом – порядка 1000 км.  Марко ван Алтен, глава Bentley в России: «Автомобили класса SUV с дизельными двигателями традиционно популярны в стране с большой территорией и разными типами дорожных покрытий. Полноприводный Bentayga Diesel сочетает в себе мощность, динамику и управляемость. Все это сдобрено роскошью ручной отделки интерьера. Увеличенный запас хода до 1000 км позволяет с комфортом преодолевать длительные расстояния».Новая версия внедорожника уже доступна во всех официальных дилерских центрах марки (6 городов России) в 3 конфигурациях: четырех-, пяти- и семиместной.Напомним, что европейские цены на дизельную версию Bentayga достигают отметки около 199 000 евро. С 12-цилиндровым бензиновым агрегатом мощностью 608 л.с. стоимость автомобиля превышает 241 000 евро.
2017-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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