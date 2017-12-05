Эксперты назвали пять основных конкурентов Lada XRay
Несмотря на низкую стоимость и отличный дизайн, кроссовер Lada XRay вынужден конкурировать со многими конкурентами на российском авторынке. В Сети появился их рейтинг в формате ТОП-5.
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Конкуренцию никто не отменял, поэтому журналисты автоиздания «Владньюс» задались целью составить рейтинг ближайших соперников отечественного вседорожника в сегменте компактных SUV.
На первое место встал обновлённый кросс-хэтч Kia Rio X-Line, оснащённый бензиновым мотором объёмом 1,3 литра с отдачей 100 л.с. Базовая модификация этого «корейца» предлагается по цене 750 000 рублей. Однако, несмотря на разницу в стоимости, данная модель выгодно отличается от XRay более широким набором оснащения.
На втором месте разместился всем известный Renault Duster, цены на который стартуют с отметки 640 000 рублей, за которые покупатель получает автомобиль с 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 114 л.с.
«Бронзу» получил ещё один «кореец» – Hyundai Creta, доступный «в базе» по цене 800 000 рублей. Здесь преимущество также диктуется более широким набором функций а главное (что уж греха таить) гораздо лучшей проходимостью, хотя младший мотор в линейке мало в чём уступает тольяттинскому SUV: под капотом «Креты» трудится 1,6-литровый бензиновый агрегат с отдачей 123 л.с.
Замыкают ТОП-5 конкурентов Lada XRay китайские «одноклассники» – Lifan X60 и Chery Tiggo 2 по базовым ценам 598 000 и 670 000 соответственно.
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
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