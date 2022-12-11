Стоит ли Renault Mégane E-Tech своих 39 000 евро? И как на его фоне выглядят конкуренты?

В сравнении с последним (от 28 990 евро), «француз», как отмечает byri.net, проигрывает в цене (на почти 12 000 евро) при одинаковом списке оборудования.

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При такой цене покупателям Renault Mégane E-Tech приходится иметь дело с небольшим аккумулятором ёмкостью 40 кВт/ч, позволяющими проехать на одной зарядке всего 302 км (по циклу WLTP). Автомобиль развивает 130 л.с. и располагает возможностью питания от переменного тока (22 кВт) либо от постоянного (85 кВт).

Из элементов экстерьера отмечаются 18-дюймовые колесные диски и «полная» светодиодная оптика. Внутри – крупный 9-дюймовый сенсорный экран, работающий с ПО Open-R Link последнего поколения (Apple Carplay & Android совместимый Self). При этом придется смириться с отсутствием подключенных сервисов Google и, прежде всего, автоматического кондиционирования воздуха (опционально за 900 евро в пакете).

Фото: MG

За исключением упомянутого MG4, европейские конкуренты обходятся дороже. Так, например, Cupra Born стартует с отметки 44 500 евро, но у него более мощный двигатель (204 л.с.) и более емкая батарея (58 кВт/ч), которая обеспечивает дальность хода на уровне 426 км.

Фото: Cupra

Родственный Volkswagen ID.3 обходится еще дороже - от 46 100 евро в аналогичной технической комплектации. По указанным ценам два двоюродных брата группы Volkswagen предлагают зарядную мощность 11 кВт переменного тока, но 120 кВт – постоянного тока. Оба автомобилоя располагают лучшим уровнем стандартного оборудования (например, имеются адаптивный круиз-контроль и автоматический кондиционер).

Фото: Volkswagen

Стоящий меньших денег MG4 имеет более емкую, нежели Renault, батарею (51 кВт/ч и 350 км автономности) и более мощный двигатель (170 сил). При этом у «китайца» лучший уровень оснащения (адаптивный круиз-контроль, автоматический кондиционер и т. д.), разве что внутренняя отделка будет слабее.

Лучше уж средний уровень комплектации

Если езда на китайском автомобиле причиняет вам боль, но не удовлетворяет все то, в сем проигрывает Mégane E-Tech, резонно обратить свои взоры с базовой комплектации EV40 на более мощную версию EV60 (220 сил). Разница будет в 3000 евро, зато автономность хода автоматически увеличивается до 454 км, а это много значит.

Отделка среднего уровня Techno EV60 стоит 44 500 евро или 45 700 евро с пакетом «advanced driving assist», включающим адаптивный круиз-контроль и систему поддержания полосы движения. И здесь уже получается паритет цен с соперниками по группе Volkswagen, правда, последние предлагаются в базовых комплектациях.

Упомянутые модели: Renault Megane (от 849 000 Р ) , Volkswagen ID.3

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