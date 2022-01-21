Бензиновые Renault Duster исчезнут к 2030 году?
Повальная электрофикация охватила Европу
Подобное заявление было вполне ожидаемым, учитывая, что ранее и другие бренды, например, Ford, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Peugeot уже заявили, что тоже прекратят в новом десятилетии выпуск машин с ДВС. Правительство Великобритании даже заявило о введении запрета на продажу машин с ДВС в стране с 2030 года. Ожидается, то запрет в Евросоюзе будет введен с 2035 года.
Планы Renault
В 2021 году Лука де Мео говорил, то европейские заводы компании станут выпускать до 90% электромобилей. Но теперь, похоже, планы изменились, и бренд взял курс на 100% переход к выпуску «зеленых» электромобилей.
Это также означает, что планам по более плавному переходу к транспорту с нулевым выбросом СО2 тоже не суждено сбыться. Ранее исполнительный вице-президент Renault Group Жиль Леборн говорил о намерении компании побороться за постепенный запрет ДВС, в частности к переходу сначала на гибриды, и только к 2040 году на полностью электрические машины.
Дочерние компании Renault Group
В группу компаний Renault входят и другие бренды, об их судьбе пока не все известно. Предполагается, что доступные по цене Dacia (на европейском рынке именно под этим брендом выпускается Duster ) продолжат оставаться машинами с ДВС дольше всех, их переход на электромоторы в ближайшие 10 лет не планируется. По поводу LADA комментариев пока не поступало, поэтому не исключено, что до запрета российских властей на продажу машин с ДВС – а пока такое даже не обсуждается – российскому предприятию не грозит переход к выпуску электромобилей. При этом известно, что Alpine, также входящая в состав Renault Group, станет полностью электрическим брендом.
Компания уже заявила о запуске 24 новых моделей электромобилей к 2025 году. Кроме того, предполагается, что альянс Renault-Nissan планирует объявить в недалеком будущем о совместном проекте по созданию электромобилей. По крайне мере об этом сообщало агентство Reuters.
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