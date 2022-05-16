На московском заводе Renault будут собирать автомобили «Москвич» (это не шутка)
Фото: РБК
Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. Сначала на предприятии наладят производство обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электрокаров.
Собянин напомнил о долгой и славной истории автозавода на Волгоградском проспекте. Почти 100 лет назад, в 1930 году здесь стартовало производство автомобилей Ford. Начиная с 1947 года, более полувека на заводе собирали легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с Renault. Компания «Рено Россия» выкупила недостроенный цех двигателей АЗЛК, в котором в 2005 была развёрнута отвёрточная (SKD), а позже углублённая (CKD) сборка легковых автомобилей Renault Logan. До недавнего времени на предприятии выпускали кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano.
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