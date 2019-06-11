11 июня 2019, 09:20

Гендиректор УАЗа возглавил Aurus

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Генеральный директор СП Ford Sollers и Ульяновского автозавода Адиль Ширинов назначен главой ООО «Аурус». С 1 июня 2019 года он сменил на этом посту прежнего директора Герхарда Хильгерта, который остается в Aurus в статусе советника.
Гендиректор УАЗа возглавил Aurus
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Во главе нового российского автомобильного бренда Aurus (проект «Кортеж») встанет Франц Герхард Хильгерт. ...
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Первая презентация отечественной марки премиальных автомобилей Aurus состоялась год назад. Тогда стало известно, что во главе новой компании, ООО «Аурус», встанет немецкий топ-менеджер - 69-летний Франц Герхард Хильгерт. Более четверти века он отдал концерну Daimler, а с 2007 года работал в российской компании Sollers. 

С 1 июня 2019 года ООО «Аурус» возглавил генеральный директор СП Ford Sollers Адиль Ширинов. Отметим, что 23 мая 2019 года господин Ширинов был назначен также генеральным директором Ульяновского автозавода. Ранее этот пост занимал основной владелец и гендиректор Sollers Вадим Швецов.

В качестве главы Aurus Адиль Ширинов сосредоточится на подготовке к серийному производству автомобилей на мощностях завода Sollers в Татарстане. С 2021 года производство должно выйти на плановый объем до 5 000 машин в год. Задача амбициозная. Кроме того, в течение ближайших двух лет необходимо будет создать сеть продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с высокими стандартами качества.

Адиль Ширинов в 1990 году окончил Нижегородский институт иностранных языков. Он занимал должности заместителя генерального директора, а также коммерческого директора компании ПАО «Соллерс» и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами. 

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Комментарии
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Отзывы по теме
Кабриолет Aurus вывели на дорожные тесты
Это Rolls-Royce Ghost, а не Аурус. Очнитесь, проверяйте информацию и не опускайтесь до уровня "ПОМОЙНОЙ ЯМЫ" в которую можно кидать что угодно. Хорошо хоть не публикуете материалы типа " МЫ УЗНАЛИ ЧТО СЛОНЫ ВСЕТАКИ СУЩЕСТВУЮТ И ВЫГЛЯДЯТ ВОТ ТАК"
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Гендиректор УАЗа возглавил Aurus
{{material_123381}}Первая презентация отечественной марки премиальных автомобилей Aurus состоялась год назад. Тогда стало известно, что во главе новой компании, ООО «Аурус», встанет немецкий топ-менеджер - 69-летний Франц Герхард Хильгерт. Более четверти века он отдал концерну Daimler, а с 2007 года работал в российской компании Sollers. С 1 июня 2019 года ООО «Аурус» возглавил генеральный директор СП Ford Sollers Адиль Ширинов. Отметим, что 23 мая 2019 года господин Ширинов был назначен также генеральным директором Ульяновского автозавода. Ранее этот пост занимал основной владелец и гендиректор Sollers Вадим Швецов.В качестве главы Aurus Адиль Ширинов сосредоточится на подготовке к серийному производству автомобилей на мощностях завода Sollers в Татарстане. С 2021 года производство должно выйти на плановый объем до 5 000 машин в год. Задача амбициозная. Кроме того, в течение ближайших двух лет необходимо будет создать сеть продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с высокими стандартами качества.Адиль Ширинов в 1990 году окончил Нижегородский институт иностранных языков. Он занимал должности заместителя генерального директора, а также коммерческого директора компании ПАО «Соллерс» и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами. 
2019-06-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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