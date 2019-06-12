12 июня 2019, 21:28

«Глас народа»: На «Мерседес» упало дерево, или Богатые тоже плачут

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День России в Санкт-Петербурге выдался солнечным, но ветреным. А где ветер, там ожидай «сюрпризов». Не повезло владельцу этого «Мерседеса». Как информирует одна из групп сети «ВКонтакте», напротив дома №13 по ул. Аккуратова на вседорожник упал полусгнивший тополь.
Глас народа На Мерседес упало дерево или Богатые тоже плачут
Глас народа На Мерседес упало дерево или Богатые тоже плачут
Глас народа На Мерседес упало дерево или Богатые тоже плачут
Глас народа На Мерседес упало дерево или Богатые тоже плачут
Глас народа На Мерседес упало дерево или Богатые тоже плачут
Глас народа На Мерседес упало дерево или Богатые тоже плачут
Глас народа На Мерседес упало дерево или Богатые тоже плачут
Глас народа На Мерседес упало дерево или Богатые тоже плачут
Народонаселение охотно отреагировало на событие, чай, далеко не у каждого есть «Мерседес», да и «доброхотами» мы славимся издавна. Давайте вместе подслушаем «Глас народа».

Валентин Пекаренко: «Ничего не скажешь, машинка явно на списание».

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Ваня Образцов: «Хорошо так прилёг, тысяч на 500».

Касымжан Мыркасымов: «Тополь М», не иначе».

Николай Копанёв - Касымжан: «Да нет, это новая разработка, «Тополь Г» («Гниль»)».

Роман Андреев: «Немец, бойся российского тополя. С патриотическим праздником, товарищи! Что Русскому хорошо, то немцу – смерть».

Владимир Медников: «Мораль: даже полусгнивший российский тополь может причинить вред не гнилому немецкому автомобилю».

Мария Крыленко: «Люди, что с вами всеми! Там дети могли находиться, а вы - тополь, тополь»!

Ксюша Светлова - Мария: «В «Мерседесе» ночью? Вы своих тоже так оставляете?

Абу Камил: «Не фиг оставлять под гнилым деревом машину в такой ветер».

Фёдор Крутелёв: «Полусгнивший тополь или «Мерседес»?

Дмитрий Евланов: «ТСЖ на кол за полусгнивший и неспиленный вовремя тополь».

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Андрей Ермеев: «Зато на паркинге сэкономил»…

Anton Smetanin - Андрей: «А там обязательно есть паркинг»?

Андрей Ермеев - Anton: «Паркинг и стоянки есть везде. Просто народу лень идти от них».

Anton Smetanin - Андрей: «Ну, да. В любой момент и в любой ситуации ставь машину на паркинг. Даже если заехал на полчаса».

Андрей Ермеев - Anton: «А что удивляет? Велосипед же вы не бросаете, где попало».

Anton Smetanin - Андрей: «Где же вы такие умники живете, а главное, как, интересно?».

Ирина Ушакова: «А нечего на газонах стоять».

Анна Звягинцева - Ирина: «Типа карма»…

Дмитрий Синицын - Ирина: «Где там газон, объясните, плиз».

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Ирина Ушакова - Виталик: «Могла бы быть травка, если бы не «мерс» и ему подобные».

Серёжа Петров: «Аккуратно упал».

Настенька Суливайнен: «Офигеть, это же MB GLE Coupe, такой же, как у меня, и даже цвет такой же. Соболезнования владельцу».

Артём Никитин: «Страшный сон страховой компании».

Artem Gromyshov: «На такой машине КАСКО должно быть».

Дмитрий Петров: «КАСКО в помощь»!

Сергей Малышев: «Читаю комменты и недоумеваю, насколько ж очевидно расслоение общества. Ну, не заработали вы на такой автомобиль, зачем язвить, не понимаю».

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Pavel Yurkov: «Богатые тоже плачут».

Алексей Савенков: «Независимая экспертиза - и подавайте в суд».

Григорий Одинцов: «Получи, фашист, гранату от советского солдата».

Михаил Иванов: «Такое красивое дерево жалко - ещё расти и расти».

Андрей Яковлев: «Как говорится, Бог дал, Бог забрал»…
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Отзывы по теме
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Иван
Mercedes-Benz сделает удлиненный GLC
Это будет версия только для китайцев, или до России тоже когда-нибудь дойдет? И не совсем понятно, зачем вообще GLC удлиненная версия, тем более в Китае, где народ и так не очень высокий, и на тесноту в Мерседесе пожаловаться не может.
Андрей
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
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«Глас народа»: На «Мерседес» упало дерево, или Богатые тоже плачут
Народонаселение охотно отреагировало на событие, чай, далеко не у каждого есть «Мерседес», да и «доброхотами» мы славимся издавна. Давайте вместе подслушаем «Глас народа».Валентин Пекаренко: «Ничего не скажешь, машинка явно на списание».{{model_v2_no_show_6201}} Ваня Образцов: «Хорошо так прилёг, тысяч на 500».Касымжан Мыркасымов: «Тополь М», не иначе».Николай Копанёв - Касымжан: «Да нет, это новая разработка, «Тополь Г» («Гниль»)».Роман Андреев: «Немец, бойся российского тополя. С патриотическим праздником, товарищи! Что Русскому хорошо, то немцу – смерть».Владимир Медников: «Мораль: даже полусгнивший российский тополь может причинить вред не гнилому немецкому автомобилю».Мария Крыленко: «Люди, что с вами всеми! Там дети могли находиться, а вы - тополь, тополь»!Ксюша Светлова - Мария: «В «Мерседесе» ночью? Вы своих тоже так оставляете?Абу Камил: «Не фиг оставлять под гнилым деревом машину в такой ветер».Фёдор Крутелёв: «Полусгнивший тополь или «Мерседес»?Дмитрий Евланов: «ТСЖ на кол за полусгнивший и неспиленный вовремя тополь».{{material_126231}} Елена Смирнова: «Хорошие деревья спиливают, а сгнившие нет. Отношение по-русски, на авось».Андрей Ермеев: «Зато на паркинге сэкономил»…Anton Smetanin - Андрей: «А там обязательно есть паркинг»?Андрей Ермеев - Anton: «Паркинг и стоянки есть везде. Просто народу лень идти от них».Anton Smetanin - Андрей: «Ну, да. В любой момент и в любой ситуации ставь машину на паркинг. Даже если заехал на полчаса».Андрей Ермеев - Anton: «А что удивляет? Велосипед же вы не бросаете, где попало».Anton Smetanin - Андрей: «Где же вы такие умники живете, а главное, как, интересно?».Ирина Ушакова: «А нечего на газонах стоять».Анна Звягинцева - Ирина: «Типа карма»…Дмитрий Синицын - Ирина: «Где там газон, объясните, плиз».{{material_126639}} Виталик Рябков - Дмитрий: «Видимо, коричневая пыль теперь газоном обзывается».Мария Крыленко -  Ирина: «А он на газоне»?Ирина Ушакова - Мария: «Ну, асфальта под колёсами не видать». Ирина Ушакова - Виталик: «Могла бы быть травка, если бы не «мерс» и ему подобные».Серёжа Петров: «Аккуратно упал».Настенька Суливайнен: «Офигеть, это же MB GLE Coupe, такой же, как у меня, и даже цвет такой же. Соболезнования владельцу».Артём Никитин: «Страшный сон страховой компании».Artem Gromyshov: «На такой машине КАСКО должно быть».Дмитрий Петров: «КАСКО в помощь»!Сергей Малышев: «Читаю комменты и недоумеваю, насколько ж очевидно расслоение общества. Ну, не заработали вы на такой автомобиль, зачем язвить, не понимаю».Виктория Грибанова - Сергей: «Не своровали, ты хотел сказать».{{material_125542}} Сергей Малышев - Виктория: «Вор - он не «мокрушник» и не насильник-издеватель. Кто знает, может быть, за первый велик он уже и отсидел»...Сергей Швец: «Стекла целые».Роман Колтунов: «Фото не передают правомерность стоянки в этом месте».Pavel Yurkov: «Богатые тоже плачут».Алексей Савенков: «Независимая экспертиза - и подавайте в суд».Григорий Одинцов: «Получи, фашист, гранату от советского солдата».Михаил Иванов: «Такое красивое дерево жалко - ещё расти и расти».Андрей Яковлев: «Как говорится, Бог дал, Бог забрал»…
2019-06-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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