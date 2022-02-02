Глоток водорода: как скоро наш транспорт поедет на альтернативном виде топлива?
Фото: popularmechanics.com
В свое время активно начатая, но также в момент закрытая тема с водородными двигателями нашла вдруг понимание у руководства большинства ведущих автоконцернов планеты. Мы уже наслышаны о громких заявлениях относительно скорого отказа от выпуска ДВС и предпочтении им электрической тяги. Но вот уже все слышнее пророчества, связанные с прославлением водородной технологии. Причем, за ней видят свое будущее не только иностранцы, но и отечественные автопроизводители.
Он и ряд других ученых уже тогда определились с ответом на вопрос: что будет, когда на Земле иссякнут запасы нефти и газа? В недалеком будущем на смену привычным углеводородам придет экологически чистое и неисчерпаемое топливо – водород. Но, по словам г-на Месяца, следует поторопиться, чтобы не попасть в зависимость от тех стран, которые выиграют в технологичной гонке за обладание конкурентоспособным водородным двигателем.
Действительно, к тому времени зарубежные автогиганты уже не один од вели работы по созданию серийных машин, получающих энергию от топливных элементов. Занятие это чрезвычайно дорогое, поскольку требует применения высоких «космических» технологий, но перспективное, ведь вместо выхлопных газов выделяется обычная вода.
«Лада Антэл»
Геннадий Месяц говорил не просто как ритор-теоретик, он знал, что на «АвтоВАЗе» к тому времени (2001 год) «поставили на колеса» автомобиль, который поехал на водороде и кислороде. Это была, как многие помнят, «Лада Антэл», созданная при участии инженеров РКК «Энергия» и Уральского электрохимического комбината. Ученые приспособили электрохимический генератор, давно изготовленный для применения на «Буране», к «Ниве-2131».
Установка ЭХГ заняла свое место в багажном отделении, оставив 5-местный салон пассажирам. В моторный отсек загрузили аккумуляторы. Автомобиль в одночасье стал переднеприводным. Его ТТХ были не весть какие: мощность электромотора – 25 кВт/ч, запаса водорода в 1,2 кг хватало для преодоления 200-250 км, максимальная скорость – 80 км/ч. Тогда создатели «Антэла» заявили, что сделали первый шаг и занесли себя в престижный список фирм, способных работать на далекую перспективу.
По их мнению, появления серийных водородных машин следует ожидать не менее 10 лет. Дескать, не за горами оборудование существующего «водородомобиля» системой рекуперации электроэнергии, улучшающей экономичность, и оснащение передвижной установкой, получающей водород из легкодоступных углеводородных видов топлива (не обязательно бензина). Тогда, мол, исчезнет зависимость от общественных водородных заправочных станций, которые «пока что никто не собирается строить».
Последняя фраза не в глаз, а в бровь. Водородных заправок в России нет до сих пор. Даже несмотря на то, что на «АвтоВАЗе» впоследствии были разработаны «Антэл-2» и «Антэл-3». Во многом именно по этой причине мировые автопроизводители (тот же Hyundai) заявили о своем отказе поставлять водородные модели на отечественный рынок.
«КамАЗ»
Но они (заправки), все-таки должны появиться. Иначе из каких источников будут черпать свою энергию анонсированные «КамАЗом» водоробусы? В 2022 году предприятие продолжит развитие водородного транспорта и планирует поставить в адрес Москвы опытную партию таких машин, заявил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.
По его словам, в области водородной тематики компания намерена двигаться в 2 направлениях: для России планируется выпускать пассажирский транспорт, для Европы – развозные грузовики. «Мы провели несколько технических дней с зарубежными производителями, выявили несколько стоп-факторов, - заявил г-н Когогин. - Во-первых, это актуальная цена килограмма водорода, во-вторых, влияние на экономику машины ее транспортировки, и, в-третьих, безопасность, в области которой в России пока не существует нормативной базы». На приведение оной в порядок, по словам главы «КамАЗа», потребуется минимум 2-3 года.
Тестовый водоробус должен выехать на столичные маршруты в IV квартале этого года. «Спешки никакой нет, - отметил г-н Когогин. - Необходимо опробовать технологию. Сначала будем заниматься этим сами – полностью испытывать технику, и только потом передадим её в опытную эксплуатацию «Мосгортрансу».
К разработке техники, работающей на водороде, в Набережных Челнах приступили в начале прошлого года, а первый водоробус КамАЗ-6290 был презентован в сентябре на выставке Comtrans-2021 в Москве. В списке преимуществ водоробуса создатели отмечают экологичность и отсутствие дизельного подогревателя для обогрева салона, чем, кстати, грешит электробус. Кстати, в отличие от последнего, водоробус способен проехать на одной заправке до 250 км (электробус едет лишь 70 км). Это значит, что водородное ТС можно будет использовать в том числе на междугородных линиях. Там же, на Comtrans-2021, «КамАЗ» совместно с компанией GreenGT показал 44-тонный прототип грузовика с системой водородных топливных элементов мощностью 170 кВт с двумя батареями по 85 кВт.
«Группа ГАЗ»
Сжигание водорода в ДВС не суть какое современное решение. По словам Геннадия Месяца, одним из пионеров использования водорода в этом качестве являлся инженер-лейтенант Шелищ. В блокадном Ленинграде не хватало бензина, но было достаточно много мощностей для производства водорода – этот газ тогда использовался для наполнения аэростатов. И вот тогда Шелищ предложил перевести автомобили на водород. Переделал одну машину, показал, что она будет работать, и вскоре по Ленинграду разъезжали уже 200 водородных автомобилей.
В лабораториях Группы уже создан электробус на водородных топливных элементах, причем, в 2 вариантах – «Ситимакс Гидроген» на 85 пассажиров и на 22 посадочных места («Газель Сити»). Опять же заявленное главное преимущество перед электробусом – запас хода (350 км). Вадим Сорокин, представитель «Группы ГАЗ», подчеркнул: «Убеждены, что этого будет достаточно. Перспективность проекта - вопрос сложный, эта техника очень дорогая. Водородный автобус будет в 3 раза дороже электрического». По его мнению, свое слово должно сказать государство (предоставление субсидий, законодательные нормативы и т.п.).
О дороговизне водородной техники говорил два десятилетия назад и Геннадий Месяц. По его словам, чтобы водородные автомобили стали конкурентоспособными, стоимость одного киловатта установленной мощности не должна превышать 100 долларов, а в представленных в начале 2000-х годов разработках цена киловатта составляла порядка 3000 долларов.
Aurus Hydrogen
На заправку Aurus Hydrogen уходит 3-4 минуты. В настоящее время инженеры Aurus приступили к работе над серийной версией водородной модели. Если не случится форс-мажор, к 2024–2025 г.г. можно будет ожидать появления серийной версии водородного «Ауруса».
Еще 20 лет назад США планировали перевести на водород весь свой автотранспорт. Как видим, не получилось. И не только у них. Отечественные эксперты и тогда, и сейчас делали и делают акцент на том, что водородный вопрос должен быть выведен на общегосударственный уровень, как это было в свое время с атомным и ракетным проектами. Есть информация, что к началу грядущего десятилетия в России предполагается запуск не менее 1000 водородных заправок. Вот только случится ли так, как обещается?
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