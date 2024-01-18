Госдума не разрешила проводить референдум по электросамокатам
Думские депутаты не поддержали идею решать такие вопросы на референдуме и отклонили законопроект в первом же чтении. Согласно действующему законодательству, ограничивать скорость движения самокатов и вводить запрет на движение в определенных районах городские власти могут по своему усмотрению.
-
18.01.2024, 16:38
Насколько китайские автомобили готовы к русской зиме?
Некоторые автолюбители уверены, что китайские автомобили плохо адаптированы к суровым российским зимам. Эксперты утверждают, что это не так. Машины тестируют за Полярным кругом, а в северных районах Китая тоже очень холодно.Читать далее
-
18.01.2024, 14:16
Почему «механика» лучше «автомата»: 8 преимуществ
Каждый тип трансмиссии имеет свои достоинства и недостатки. Первое, что бросается в глаза: автомобили с механической коробкой передач стоят дешевле аналогичных версий с «автоматом». Но у МКПП есть и другие преимущества.Читать далее
-
18.01.2024, 10:30
Как сберечь АКПП в лютый мороз: два простых правила
Классические гидромеханические «автоматы» особенно чувствительны к низким температурам. В сильный мороз с ними надо обращаться очень бережно. Мастера СТО назвали два момента, на которые следует обращать внимание.Читать далее
-
18.01.2024, 10:09
Дилеры пожаловалось на огромные запасы китайских автомобилей
В конце 2023 года китайские автопроизводители постарались по максимум загрузить склады российских дилеров. В результате, скопились тысячи прошлогодних автомобилей, которые, скорее всего, придется продавать со скидками.Читать далее
-
18.01.2024, 09:21
Взгляните на заброшенный автозавод: он выглядит так, будто конвейер остановили только вчера, а не 13 лет назад
Блогеры побывали на заброшенном автозаводе, где некогда выпускали Fiat 500 и Panda. Производство остановили в 2011 году, но цеха не выглядят обветшалыми. Кажется, конвейер вот-вот оживет снова.Читать далее
-
18.01.2024, 08:51
Бывшая миллиардерша подала в суд на своих адвокатов: из-за их ошибки она лишилась при разводе суперъяхты ценой 400 млн долларов
Роскошная 114-метровая яхта Luna вновь оказалась в центре скандала, связанного с многомиллионным разводом. Татьяна Сорока, бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова, обвинила своих адвокатов в халатности.Читать далее
-
18.01.2024, 16:38
Насколько китайские автомобили готовы к русской зиме?
Некоторые автолюбители уверены, что китайские автомобили плохо адаптированы к суровым российским зимам. Эксперты утверждают, что это не так. Машины тестируют за Полярным кругом, а в северных районах Китая тоже очень холодно.Читать далее
-
18.01.2024, 14:16
Почему «механика» лучше «автомата»: 8 преимуществ
Каждый тип трансмиссии имеет свои достоинства и недостатки. Первое, что бросается в глаза: автомобили с механической коробкой передач стоят дешевле аналогичных версий с «автоматом». Но у МКПП есть и другие преимущества.Читать далее
-
18.01.2024, 10:30
Как сберечь АКПП в лютый мороз: два простых правила
Классические гидромеханические «автоматы» особенно чувствительны к низким температурам. В сильный мороз с ними надо обращаться очень бережно. Мастера СТО назвали два момента, на которые следует обращать внимание.Читать далее
-
18.01.2024, 10:09
Дилеры пожаловалось на огромные запасы китайских автомобилей
В конце 2023 года китайские автопроизводители постарались по максимум загрузить склады российских дилеров. В результате, скопились тысячи прошлогодних автомобилей, которые, скорее всего, придется продавать со скидками.Читать далее
-
18.01.2024, 09:21
Взгляните на заброшенный автозавод: он выглядит так, будто конвейер остановили только вчера, а не 13 лет назад
Блогеры побывали на заброшенном автозаводе, где некогда выпускали Fiat 500 и Panda. Производство остановили в 2011 году, но цеха не выглядят обветшалыми. Кажется, конвейер вот-вот оживет снова.Читать далее
-
18.01.2024, 08:51
Бывшая миллиардерша подала в суд на своих адвокатов: из-за их ошибки она лишилась при разводе суперъяхты ценой 400 млн долларов
Роскошная 114-метровая яхта Luna вновь оказалась в центре скандала, связанного с многомиллионным разводом. Татьяна Сорока, бывшая жена миллиардера Фархада Ахмедова, обвинила своих адвокатов в халатности.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 3 060 000 РKIA K5 2021 в Москве
- 4 210 000 РMercedes E-Class 2020 в Москве
- 15 790 000 РMercedes S-Class 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий