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12 декабря 2019, 19:35

Говорить о российском заводе Changan преждевременно

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Фото: Changan
Пожалуй, главным откровением минувшего месяца стал резкий рывок Changan, в результате которого еще вчера мало кому известный в России китайский бренд застолбил за собой место в ТОП-30. Итог ноября 2019-го – 473 новых автомобиля. Притом что годом ранее удалось найти покупателей всего на 30 машин. Что называется, почувствуй разницу.
Говорить о российском заводе Changan преждевременно

Фото пользователя 110km.ru

Changan CS35 Plus
От 1.6 л, 128 л.с
Новый от 1 079 900 до 1 219 900 Р
Много это ли мало, по отечественным меркам, судите сами: следом идущие марки Peugeot и Citroen сумели реализовать 421 и 320 ед. соответственно.

На вопрос корреспондента 110km.ru относительно того, почему Changan так долго «запрягал» с приходом в Россию, и почему, закрепившись на местном рынке, не делал серьезных шагов по уверенному движению вверх, Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation, ответил следующее: «Долгое время родной для нас рынок Китая показывал уверенный рост. И мы все свои усилия сосредоточили именно на местных продажах. Но пришло время стагнации, и, естественно, мы должны переориентировать свои взгляды. Подготовив стратегию ведения бизнеса в России, мы сразу пришли сюда. Надеюсь, надолго и всерьез».

На данный момент в салонах отечественных дилеров предлагаются три модели Changan, и все – кроссоверы: CS35 (от 769 900 рублей), CS35Plus (от 949 900 рублей) и CS75 (1 149 900 рублей). Через неделю состоится презентация четвертого SUV марки – CS55. Цен пока нет, но их предположить нетрудно, исходя из позиционирования вседорожника.

Говорить о российском заводе Changan преждевременно

Фото: Changan

Говорить о российском заводе Changan преждевременно

Фото: Changan

Говорить о российском заводе Changan преждевременно

Фото: Changan

Говорить о российском заводе Changan преждевременно

Фото: Changan

Говорить о российском заводе Changan преждевременно

Фото: Changan

Говорить о российском заводе Changan преждевременно

Фото: Changan

Говорить о российском заводе Changan преждевременно
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
Велика вероятность того, что выход на рынок CS55 несколько увеличит картину с продажами Changan. В каком процентном отношении – сказать точно пока не получится. Но в любом случае этого будет недостаточно для того, чтобы компания решилась на открытие собственного сборочного производства в нашей стране – по примеру Haval.      

По оценке г-на Сяо Фэн, чтобы была финансовая целесообразность организации в России автопредприятия, объем продаж марки на местном рынке должен достичь цифры 45-50 тыс. ед. в год. А в условиях сложившейся в последние годы экономической ситуации в России это пока что неосуществимые планы. При этом вопрос о возможности собирать кроссоверы Changan на незагруженных мощностях тульского завода Haval сегодня не обсуждается.

Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation « Changan, как известно, государственная компания. И потому решение об организации сборочного производства принимается в Пекине. В своем роде это политика. Мы в России только-только набираем обороты, рост очевиден, а значит, сбрасывать со счетов такие перспективные планы не стоит »
Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation

Год заканчивается, а потому покупателям небезынтересно было бы узнать о тех новинках, которые Changan готовит для российского рынка. Как мы уже заметили, 18 декабря 2019-го пройдет презентация переднеприводного «паркетника» CS55 компактной категории. В Changan его именуют «самым безопасным, надежным и долговечным среди одноклассников», продающихся на рынке КНР (это, кстати, подтверждено агентством J.D. Power).

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В августе 2020-го следует ожидать появления крупного 7-местного 2-тонного внедорожника CS95 (2 литра, 233 л.с. 6АКПП, R18-R19), а двумя-тремя месяцами ранее дилеры начнут продавать первую в российской гамме Changan легковушку – Alsvin.

На выбор у переднеприводного Alsvin будет два мотора - объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,5 литра (107 л.с.), а также два типа трансмиссии: 5МКПП и робот собственной разработки. Максимальный крутящий момент: 135/145 Нм. Габариты автомобиля: 4390x1725x1490 мм, величина колесной базы: 2535 мм. Снаряженная масса: 1080/1115 кг. Размерность колес: 175/65 R14 и 185/55 R15.

Машину уже прозвали «убийцей «Солариса». Из этого следует, что седан будет позиционироваться в том же сегменте B+, что и компактный Hyundai, при этом цена у «китайца», по всем прикидкам, окажется более чем конкурентоспособной. В общем, поживем-увидим.

Иван Братуха
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Changan CS35
машина мне нравится .единственный недостаток нет подогрева передних сидений при люксовой комплектации.Запаха нет в салоне никакого, сидела в новеньком ниссане альмера , запах....просто ужас !!!!
Лариса
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Changan представил свой кроссовер
2 миллиона автомобилей цифра немаленькая однако...
alexsey9999
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Говорить о российском заводе Changan преждевременно
{{model_v2_no_show_6822}} Много это ли мало, по отечественным меркам, судите сами: следом идущие марки Peugeot и Citroen сумели реализовать 421 и 320 ед. соответственно. На вопрос корреспондента 110km.ru относительно того, почему Changan так долго «запрягал» с приходом в Россию, и почему, закрепившись на местном рынке, не делал серьезных шагов по уверенному движению вверх, Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation, ответил следующее: «Долгое время родной для нас рынок Китая показывал уверенный рост. И мы все свои усилия сосредоточили именно на местных продажах. Но пришло время стагнации, и, естественно, мы должны переориентировать свои взгляды. Подготовив стратегию ведения бизнеса в России, мы сразу пришли сюда. Надеюсь, надолго и всерьез».На данный момент в салонах отечественных дилеров предлагаются три модели Changan, и все – кроссоверы: CS35 (от 769 900 рублей), CS35Plus (от 949 900 рублей) и CS75 (1 149 900 рублей). Через неделю состоится презентация четвертого SUV марки – CS55. Цен пока нет, но их предположить нетрудно, исходя из позиционирования вседорожника.{{gallery_1852}} Велика вероятность того, что выход на рынок CS55 несколько увеличит картину с продажами Changan. В каком процентном отношении – сказать точно пока не получится. Но в любом случае этого будет недостаточно для того, чтобы компания решилась на открытие собственного сборочного производства в нашей стране – по примеру Haval.       По оценке г-на Сяо Фэн, чтобы была финансовая целесообразность организации в России автопредприятия, объем продаж марки на местном рынке должен достичь цифры 45-50 тыс. ед. в год. А в условиях сложившейся в последние годы экономической ситуации в России это пока что неосуществимые планы. При этом вопрос о возможности собирать кроссоверы Changan на незагруженных мощностях тульского завода Haval сегодня не обсуждается. {{person_281_Changan, как известно, государственная компания. И потому решение об организации сборочного производства принимается в Пекине. В своем роде это политика. Мы в России только-только набираем обороты, рост очевиден, а значит, сбрасывать со счетов такие перспективные планы не стоит}}Год заканчивается, а потому покупателям небезынтересно было бы узнать о тех новинках, которые Changan готовит для российского рынка. Как мы уже заметили, 18 декабря 2019-го пройдет презентация переднеприводного «паркетника» CS55 компактной категории. В Changan его именуют «самым безопасным, надежным и долговечным среди одноклассников», продающихся на рынке КНР (это, кстати, подтверждено агентством J.D. Power). {{material_128255}} В начале 2020 года в Россию приедет полноприводный CS75FL 4WD (габаритные размеры: 4650x1850x1705 мм). В его арсенале 150-сильный 1,8-литровый мотор с тягой 225Нм и прилагаемой автоматической «шестиступкой» Aisin. Система полного привода – Borg Warner, размерность колес, в зависимости от комплектации – R17-R19.В августе 2020-го следует ожидать появления крупного 7-местного 2-тонного внедорожника CS95 (2 литра, 233 л.с. 6АКПП, R18-R19), а двумя-тремя месяцами ранее дилеры начнут продавать первую в российской гамме Changan легковушку – Alsvin. На выбор у переднеприводного Alsvin будет два мотора - объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,5 литра (107 л.с.), а также два типа трансмиссии: 5МКПП и робот собственной разработки. Максимальный крутящий момент: 135/145 Нм. Габариты автомобиля: 4390x1725x1490 мм, величина колесной базы: 2535 мм. Снаряженная масса: 1080/1115 кг. Размерность колес: 175/65 R14 и 185/55 R15.Машину уже прозвали «убийцей «Солариса». Из этого следует, что седан будет позиционироваться в том же сегменте B+, что и компактный Hyundai, при этом цена у «китайца», по всем прикидкам, окажется более чем конкурентоспособной. В общем, поживем-увидим.
2019-12-12
Автор: Иван Братуха
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