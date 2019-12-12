Говорить о российском заводе Changan преждевременно
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Фото пользователя 110km.ru
На вопрос корреспондента 110km.ru относительно того, почему Changan так долго «запрягал» с приходом в Россию, и почему, закрепившись на местном рынке, не делал серьезных шагов по уверенному движению вверх, Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation, ответил следующее: «Долгое время родной для нас рынок Китая показывал уверенный рост. И мы все свои усилия сосредоточили именно на местных продажах. Но пришло время стагнации, и, естественно, мы должны переориентировать свои взгляды. Подготовив стратегию ведения бизнеса в России, мы сразу пришли сюда. Надеюсь, надолго и всерьез».
На данный момент в салонах отечественных дилеров предлагаются три модели Changan, и все – кроссоверы: CS35 (от 769 900 рублей), CS35Plus (от 949 900 рублей) и CS75 (1 149 900 рублей). Через неделю состоится презентация четвертого SUV марки – CS55. Цен пока нет, но их предположить нетрудно, исходя из позиционирования вседорожника.
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
Фото: Changan
По оценке г-на Сяо Фэн, чтобы была финансовая целесообразность организации в России автопредприятия, объем продаж марки на местном рынке должен достичь цифры 45-50 тыс. ед. в год. А в условиях сложившейся в последние годы экономической ситуации в России это пока что неосуществимые планы. При этом вопрос о возможности собирать кроссоверы Changan на незагруженных мощностях тульского завода Haval сегодня не обсуждается.
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Changan, как известно, государственная компания. И потому решение об организации сборочного производства принимается в Пекине. В своем роде это политика. Мы в России только-только набираем обороты, рост очевиден, а значит, сбрасывать со счетов такие перспективные планы не стоит
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Сяо Фэн, генеральный директор Changan International Corporation
Год заканчивается, а потому покупателям небезынтересно было бы узнать о тех новинках, которые Changan готовит для российского рынка. Как мы уже заметили, 18 декабря 2019-го пройдет презентация переднеприводного «паркетника» CS55 компактной категории. В Changan его именуют «самым безопасным, надежным и долговечным среди одноклассников», продающихся на рынке КНР (это, кстати, подтверждено агентством J.D. Power).
В августе 2020-го следует ожидать появления крупного 7-местного 2-тонного внедорожника CS95 (2 литра, 233 л.с. 6АКПП, R18-R19), а двумя-тремя месяцами ранее дилеры начнут продавать первую в российской гамме Changan легковушку – Alsvin.
На выбор у переднеприводного Alsvin будет два мотора - объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,5 литра (107 л.с.), а также два типа трансмиссии: 5МКПП и робот собственной разработки. Максимальный крутящий момент: 135/145 Нм. Габариты автомобиля: 4390x1725x1490 мм, величина колесной базы: 2535 мм. Снаряженная масса: 1080/1115 кг. Размерность колес: 175/65 R14 и 185/55 R15.
Машину уже прозвали «убийцей «Солариса». Из этого следует, что седан будет позиционироваться в том же сегменте B+, что и компактный Hyundai, при этом цена у «китайца», по всем прикидкам, окажется более чем конкурентоспособной. В общем, поживем-увидим.
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