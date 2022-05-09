Хитрые тюнеры превращают старенькие Toyota и Kia в злые маслкары: издалека выглядит похоже (видео)
Фото: youtube.com / Sbc Modifier
Все необходимые кузовные детали варят из стальных листов, причем качество сварки внушает уважение. Результат действительно получается вполне достойным, особенно с учетом скромного бюджета. Конечно, можно придраться к нарушению пропорций и некоторым неточностям, но в целом автомобили выглядят намного ярче прежнего и существенно качественнее многих аналогичных поделок, о которых 110KM.RU рассказывал ранее.
Помимо создания копий пакистанские умельцы также реставрируют старинные модели или при более скромном бюджете просто добавляют яркие фишки, вроде ламбо-дверей, агрессивного обвеса или расширенных колесных арок.
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