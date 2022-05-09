Хитрые тюнеры превращают старенькие Toyota и Kia в злые маслкары: издалека выглядит похоже (видео)

Ранее мы писали Когда хочется Lamborghini Aventador, но денег хватает только на Honda Civic (фото) История знает несколько примеров чертовски впечатляющих копий суперкаров, но такие машины – скорее исключение ... Читать далее

Пакистанские умельцы из Sbc Modifier ведут ютуб-канал, где выкладывают свои наиболее яркие работы. Среди последних творений старенькая Toyota Mark 1 1970 года выпуска, превратившаяся в Dodge Challenger, Kia Spectra, ставшая Mustang GT, или Toyota Corona 1985 года, из которой сделали реплику Roll-Royce.

Все необходимые кузовные детали варят из стальных листов, причем качество сварки внушает уважение. Результат действительно получается вполне достойным, особенно с учетом скромного бюджета. Конечно, можно придраться к нарушению пропорций и некоторым неточностям, но в целом автомобили выглядят намного ярче прежнего и существенно качественнее многих аналогичных поделок, о которых 110KM.RU рассказывал ранее.

Помимо создания копий пакистанские умельцы также реставрируют старинные модели или при более скромном бюджете просто добавляют яркие фишки, вроде ламбо-дверей, агрессивного обвеса или расширенных колесных арок.

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