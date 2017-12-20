20 декабря 2017, 09:57

Honda анонсировала новую Insight

Новое поколение Honda Insight дебютирует на международном автосалоне в Детройте, который начнет свою работу в январе следующего года. Автомобиль займет место в модельном ряду бренда между Civic и Accord.
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Пока что никакой технической информации о готовящейся премьере производитель не предоставил. Известно лишь, что серийная версия новинки пропишется на заводе Honda в Гринсбурге. В продажу на Североамериканский авторынок машина поступит летом 2018 года.

Судя по тизеру, модель будет представлять собой спортивное 4-дверное купе, а не хэтчбек, как сейчас.По данным инсайдеров, под капотом нового Insight окажется гибридная силовая установка, правда, данные о ней пока что засекречены.

Комплектации и технические характеристики

Honda Insight 1.3 CVT
Год выпуска, с2011
Год выпуска, по2014
Кузовхэтчбек 5 дв.
Количество дверей/мест5
Тип двигателягибрид
Мощность, л.с./ об/мин88 / 65 при 5800
Объем двигателя1339
Тип трансмисиивариатор
Приводпередний
Городской цикл4.6
Загородный цикл4.2
Смешанный цикл4.4
ТопливоАИ-95
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Отзыв о Honda Insight 2009 года
Куплена 12.2014, пока доволен. Расход бензина очень маленький.
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Honda анонсировала новую Insight
Пока что никакой технической информации о готовящейся премьере производитель не предоставил. Известно лишь, что серийная версия новинки пропишется на заводе Honda в Гринсбурге. В продажу на Североамериканский авторынок машина поступит летом 2018 года.Судя по тизеру, модель будет представлять собой спортивное 4-дверное купе, а не хэтчбек, как сейчас.По данным инсайдеров, под капотом нового Insight окажется гибридная силовая установка, правда, данные о ней пока что засекречены.
2017-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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