20 декабря 2017, 09:57
Honda анонсировала новую Insight
Новое поколение Honda Insight дебютирует на международном автосалоне в Детройте, который начнет свою работу в январе следующего года. Автомобиль займет место в модельном ряду бренда между Civic и Accord.
Пока что никакой технической информации о готовящейся премьере производитель не предоставил. Известно лишь, что серийная версия новинки пропишется на заводе Honda в Гринсбурге. В продажу на Североамериканский авторынок машина поступит летом 2018 года.
Судя по тизеру, модель будет представлять собой спортивное 4-дверное купе, а не хэтчбек, как сейчас.По данным инсайдеров, под капотом нового Insight окажется гибридная силовая установка, правда, данные о ней пока что засекречены.
Судя по тизеру, модель будет представлять собой спортивное 4-дверное купе, а не хэтчбек, как сейчас.По данным инсайдеров, под капотом нового Insight окажется гибридная силовая установка, правда, данные о ней пока что засекречены.
Комплектации и технические характеристики
|Honda Insight 1.3 CVT
|Год выпуска, с
|2011
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|хэтчбек 5 дв.
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|гибрид
|Мощность, л.с./ об/мин
|88 / 65 при 5800
|Объем двигателя
|1339
|Тип трансмисии
|вариатор
|Привод
|передний
|Городской цикл
|4.6
|Загородный цикл
|4.2
|Смешанный цикл
|4.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Куплена 12.2014, пока доволен. Расход бензина очень маленький.
Всем привет. Подскажите пожалуйста аирвейв 2007 год на холостых температура падает почти до нуля за окном минус 28, это нормально или что то не так? Спасибо.
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
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