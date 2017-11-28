28 ноября 2017, 11:02
Hower H3 доступен в новой комплектации
В России стартовали продажи нового исполнения рамного внедорожника Hower H3. Автомобиль отныне можно приобрести в комплектации «Люкс» по цене от 1 319 000 рублей.
За эти деньги покупатели получат машину с более богатым списком опций. В частности, люксовый Н3 имеет электропривод водительского сиденья с регулировкой по высоте, мультимедийную систему с 6 динамиками, а также задними датчиками парковки. Салон отделан черной кожей с красной прострочкой.
Под капотом внедорожника находится 2-литровый турбированный агрегат мощностью 150 л. с., который сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Привод – передний. Это сделало новинку на 40 кг легче полноприводных модификаций.
Сборка Hower H3 налажена на заводе в Ставрополе из машинокомплектов, поставляемых Great Wall Motors.
Комплектации и технические характеристики
|Great Wall H3 Люкс 2.0 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1997
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|10.6
|Загородный цикл
|7.4
|Смешанный цикл
|8.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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