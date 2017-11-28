28 ноября 2017, 11:02

Hower H3 доступен в новой комплектации

В России стартовали продажи нового исполнения рамного внедорожника Hower H3. Автомобиль отныне можно приобрести в комплектации «Люкс» по цене от 1 319 000 рублей.
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Hower H3 доступен в новой комплектации Great Wall H3

За эти деньги покупатели получат машину с более богатым списком опций. В частности, люксовый Н3 имеет электропривод водительского сиденья с регулировкой по высоте, мультимедийную систему с 6 динамиками, а также задними датчиками парковки. Салон отделан черной кожей с красной прострочкой.

Под капотом внедорожника находится 2-литровый турбированный агрегат мощностью 150 л. с., который сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Привод – передний. Это сделало новинку на 40 кг легче полноприводных модификаций.

Сборка Hower H3 налажена на заводе в Ставрополе из машинокомплектов, поставляемых Great Wall Motors.

Комплектации и технические характеристики

Great Wall H3 Люкс 2.0 МТ 4х4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл10.6
Загородный цикл7.4
Смешанный цикл8.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Hower H3 доступен в новой комплектации
За эти деньги покупатели получат машину с более богатым списком опций. В частности, люксовый Н3 имеет электропривод водительского сиденья с регулировкой по высоте, мультимедийную систему с 6 динамиками, а также задними датчиками парковки. Салон отделан черной кожей с красной прострочкой.Под капотом внедорожника находится 2-литровый турбированный агрегат мощностью 150 л. с., который сочетается с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Привод – передний. Это сделало новинку на 40 кг легче полноприводных модификаций.Сборка Hower H3 налажена на заводе в Ставрополе из машинокомплектов, поставляемых Great Wall Motors.
2017-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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