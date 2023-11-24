Владельцев Hyundai и Kia пугают нехваткой запчастей и ценами

24.11.2023, 06:00

Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки

Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее