Импорт автомобилей из Беларуси сократился втрое и стал элитным, а не массовым
Среди новых автомобилей лидерами стали премиальные бренды: BMW (27%), Mercedes-Benz (24%), Toyota (10%), Lexus (8%) и Porsche (7%). В этой пятерке доминируют топовые модели, ориентированные на состоятельных покупателей. Например, самым популярным автомобилем стал внедорожник Mercedes G-класса (451 единица), далее следует BMW X5 (449 штук) и X7 (378 штук). Также в список вошли Toyota Land Cruiser 300 (363 шт.) и Lexus LX (313 шт.). Таким образом, импорт автомобилей из Беларуси постепенно становится элитным, а не массовым.
Вместе с этим, эксперты отмечают и любопытные случаи в импорте: среди ввезенных нашлись два автомобиля советской эпохи – Lada 2101 и 2102 возрастом более 30 лет, а также один «Москвич», который можно считать историческим объектом. Не обошлось и без современных диковинок – например, кто-то привез электрический пикап Rivian R1T 2022 года выпуска. Среди других интересных находок – Saab 2011 года, Ford Focus, Renault Megane и даже Dacia Logan.
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
-
24.09.2020, 00:01
В России появятся еще две модели Chevrolet
Российский модельный ряд Chevrolet пополнится в следующем году двумя новыми моделями. Компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор UzAuto Motors в России, привезет большой седан и кроссовер.Читать далее
-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
-
26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
-
26.06.2025, 10:01
Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Первые дни публичного тестирования беспилотных такси Tesla в Остине (штат Техас) показали, что технология пока далека от идеала. Робокары выезжают на полосу встречного движения, тормозят без видимой причины и останавливаются посреди шестиполосной дороги. При этом все поездки проходят под контролем инженера-испытателя, который находится на переднем пассажирском сидении.Читать далее
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
-
24.09.2020, 00:01
В России появятся еще две модели Chevrolet
Российский модельный ряд Chevrolet пополнится в следующем году двумя новыми моделями. Компания «Келес Рус», официальный дистрибьютор UzAuto Motors в России, привезет большой седан и кроссовер.Читать далее
-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
-
26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
-
26.06.2025, 10:01
Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Первые дни публичного тестирования беспилотных такси Tesla в Остине (штат Техас) показали, что технология пока далека от идеала. Робокары выезжают на полосу встречного движения, тормозят без видимой причины и останавливаются посреди шестиполосной дороги. При этом все поездки проходят под контролем инженера-испытателя, который находится на переднем пассажирском сидении.Читать далее
- 3 299 000 РChevrolet Equinox 2022 в Москве
- 4 490 000 РChevrolet Equinox 2023 в Москве
- 2 659 000 РChevrolet Equinox 2022 в Москве
- 3 200 000 РChevrolet Equinox 2022 в Москве
- 1 680 000 РChevrolet Equinox 2019 в Москве
- 1 850 000 РChevrolet Equinox 2020 в Москве
- 608 040 РChevrolet Equinox 2012 в Москве
- 2 899 000 РChevrolet Equinox 2022 в Москве
- 1 909 327 РChevrolet Equinox 2019 в Москве
- 1 520 000 РChevrolet Equinox 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий