Импорт автомобилей из Беларуси сократился втрое и стал элитным, а не массовым

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Около 60% от общего объема белорусского импорта составили новые машины (6,1 тыс. экземпляров), остальные – подержанные, старше трех лет, написал в своем телеграм-канале глава «Автостата» Сергей Целиков . При этом автомобили марки Belgee, собранные для рынка РФ, в таможенную статистику не попадают, так как формально они не являются импортом.

Среди новых автомобилей лидерами стали премиальные бренды: BMW (27%), Mercedes-Benz (24%), Toyota (10%), Lexus (8%) и Porsche (7%). В этой пятерке доминируют топовые модели, ориентированные на состоятельных покупателей. Например, самым популярным автомобилем стал внедорожник Mercedes G-класса (451 единица), далее следует BMW X5 (449 штук) и X7 (378 штук). Также в список вошли Toyota Land Cruiser 300 (363 шт.) и Lexus LX (313 шт.). Таким образом, импорт автомобилей из Беларуси постепенно становится элитным, а не массовым.

Фото: Chevrolet

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Вместе с этим, эксперты отмечают и любопытные случаи в импорте: среди ввезенных нашлись два автомобиля советской эпохи – Lada 2101 и 2102 возрастом более 30 лет, а также один «Москвич», который можно считать историческим объектом. Не обошлось и без современных диковинок – например, кто-то привез электрический пикап Rivian R1T 2022 года выпуска. Среди других интересных находок – Saab 2011 года, Ford Focus, Renault Megane и даже Dacia Logan.

Упомянутые модели: Chevrolet Equinox

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