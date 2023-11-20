Какие существуют виды автомошенничества (и как с ними справиться)
Если водитель настаивает на вызове инспектора, мошенники обычно садятся в автомобиль и уезжают. Но другая группа преступников, страховые мошенники, готовы и к такому развитию событий. Их цель – получить максимальную выплату от страховой компании. В этой ситуации страховщик теряет деньги, а клиент – нервы, время и КБМ за безаварийное вождение.
Следующий вид мошенничества связан с продажей поддельных полисов ОСАГО. Тут преступники делятся на две категории. Одни продают водителю заведомо фальшивую страховку, цена которой в 10 раз ниже стоимости реального полиса. В такой ситуации автовладелец будет получать штрафы с дорожных камер, распознающих наличие/отсутствие полиса ОСАГО по госномеру. Вторые вносят верные данные об автомобиле в бумажный полис ОСАГО, а в электронной базе вместо дорогой машины с мощным двигателем оформляют простенькую малолитражку. Разница в стоимости полиса может достигать нескольких тысяч рублей. Дорожные камеры видят, что полис ОСАГО на автомобиль с таким госномером оформить, а детали ее «не волнуют».
По мнению экспертов, в автошколах давно пора обучать не только безопасному вождению, но и преподавать основы юридической грамотности, учить правильно оформлять ДТП по европротоколу, взаимодействовать с ГИБДД и страховыми компаниями, распознавать мошенников.
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20.11.2023, 16:34
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20.11.2023, 15:31
Глава АвтоВАЗа рассказал о серийной сборке электрических Lada
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая в Совете Федерации, рассказал о скором запуске в серийное производство электрических версий Lada. Сборку организуют на автозаводе в Ижевске.Читать далее
-
20.11.2023, 14:39
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Семейство Lada Granta можно назвать народным. Это самые доступные на сегодняшний день новые автомобили на российском рынке, простые и неприхотливые в эксплуатации. Премьера модели состоялась в 2011 году.Читать далее
-
20.11.2023, 11:02
Спорткар Льюиса Хэмилтона продали дороже чем автомобиль Михаэля Шумахера
На аукционе RM Sotheby's формульный болид Mercedes Льюиса Хэмилтона продали за 18,8 млн долларов, что на 4 млн долларов больше, чем в прошлом году удалось выручить за Ferrari Михаэля Шумахера.Читать далее
-
20.11.2023, 09:31
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Долгое время российские автолюбители относились к китайским машинам с настороженностью, одной из главных причин которой была высокая склонность к коррозии. Сейчас ситуация изменилась.Читать далее
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