Какие существуют виды автомошенничества (и как с ними справиться)

Ранее мы писали В ГИБДД рассказали о циничном способе автоподставы на перекрестке Мошенники постоянно изобретают новые способы отъема денег у доверчивых автомобилистов и страховых компаний ... Читать далее

Первая группа преступлений связана с фальсификацией ДТП. В последнее время мошенники все чаще устраивают автоподставы на круговых перекрестках и при движении задним ходом. Действуют преимущественно в темное время суток. Основную ставку здесь злоумышленники делают на то, что «жертва» не захочет вызывать сотрудников ГИБДД и оформлять ДТП официально. Соглашаясь, «договориться на месте», водитель автоматически становится добычей мошенников, пишет портал Мойка78

Если водитель настаивает на вызове инспектора, мошенники обычно садятся в автомобиль и уезжают. Но другая группа преступников, страховые мошенники, готовы и к такому развитию событий. Их цель – получить максимальную выплату от страховой компании. В этой ситуации страховщик теряет деньги, а клиент – нервы, время и КБМ за безаварийное вождение.

Следующий вид мошенничества связан с продажей поддельных полисов ОСАГО. Тут преступники делятся на две категории. Одни продают водителю заведомо фальшивую страховку, цена которой в 10 раз ниже стоимости реального полиса. В такой ситуации автовладелец будет получать штрафы с дорожных камер, распознающих наличие/отсутствие полиса ОСАГО по госномеру. Вторые вносят верные данные об автомобиле в бумажный полис ОСАГО, а в электронной базе вместо дорогой машины с мощным двигателем оформляют простенькую малолитражку. Разница в стоимости полиса может достигать нескольких тысяч рублей. Дорожные камеры видят, что полис ОСАГО на автомобиль с таким госномером оформить, а детали ее «не волнуют».

Ранее мы писали Эксперт назвал фразу, которая отпугнет автоподставщиков Мошенники, специализирующиеся на подставных ДТП, стараются запугать «жертву» и «решить вопрос» на месте, без ... Читать далее

По мнению экспертов, в автошколах давно пора обучать не только безопасному вождению, но и преподавать основы юридической грамотности, учить правильно оформлять ДТП по европротоколу, взаимодействовать с ГИБДД и страховыми компаниями, распознавать мошенников.

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