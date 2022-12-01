Какие запчасти в автомобиле должны быть оригинальными

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Автоэксперты портала NJcar рассказали, на каких запчастях лучше не экономить и покупать только оригинальные комплектующие. В первую очередь это касается тормозных шлангов. Дешевый аналог может быстро выйти из строя, что чревато отказом всей тормозной системы. Лучше не рисковать и выбирать фирменные армированные шланги. Аналогичным образом обстоит дело с ремнями ГРМ, от которых зависит исправная работа всего двигателя. Неоригинальный ремень ГРМ может порваться раньше установленного срока, что приведет к поломке мотора и дорогостоящему ремонту.

Водяной насос системы охлаждения двигателя тоже должен быть оригинальным, так как из-за его поломки может пострадать и ремень ГРМ. Ответственно надо подходит и к выбору масляного фильтра. Сейчас на рынке представлено много аналогов, которые не соответствуют требованиям автопроизводителя. Некачественный фильтр может треснуть по шву и привести к серьезной утечке масла.

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