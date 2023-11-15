Карьерные самосвалы на Кузбассе получат новую интересную опцию

На Бачатском угольном разрезе, входящем в структуру УК «Кузбассразрезуголь», успешно завершилось тестирование новой системы мониторинга шин. Специальные датчики, установленные на внутреннюю поверхность покрышек, передают данные о температуре и давлении воздуха непосредственно на расположенный в кабине экран, пишет Profile.ru

Если раньше водитель должен был регулярно выходить из машины и проводить замеры вручную, то сейчас процесс автоматизируют. Все показатели он сможет отслеживать в режиме реального времени. В случае отклонения от нормативных параметров система подает специальный звуковой сигнал, а на экране появляется текстовое оповещение. До конца 2023 года новой системой оснастят 150 самосвалов, а к июлю 2024-го ее установят еще на 350 тяжелых машин, задействованных на других предприятиях угольной компании.

В ближайшее время систему мониторинга состояния крупногабаритных шин интегрируют в систему диспетчеризации АСУ ГТК «Карьер», которая позволяет диспетчерам отслеживать основные показатели работы карьерной техники: геопозицию, уровень загрузки, уровень топлива в баке. Теперь список параметров пополнится температурой и давлением воздуха в шинах.

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