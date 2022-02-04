Китай установил рекорд по экспорту автомобилей: ТОП-5 ведущих автопроизводителей из Поднебесной
Фото: insideevs.com
Китайский экспорт автомобилей в 2021 году вырос на 100% в годовом исчислении до рекордных 2,015 млн единиц. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), на легковые автомобили, коммерческие автомобили и автомобили на альтернативных источниках энергии пришлось 1,6 млн, 402 тысяч и 310 тысяч единиц соответственно.
5 место: Changan Automobile
В прошлом году компания отправила на экспорт более 110 тысяч автомобилей или на 114% больше, чем годом ранее. Бестселлерами на зарубежных рынках стали Changan CS75Plus, Changan Eado Plus и Changan CS35Plus. Первым из китайских производителей Changan начал поставки в Саудовскую Аравию, Пакистан, Перу и Боливию.
4 место: Geely
Совокупный объем экспорта в 2021 году компании Geely достиг 115 тысяч автомобилей, что на 58% больше, чем в 2020-м. В частности, бренд Lynk & Co поставил на европейский рынок более 11,6 тысячи автомобилей. Сейчас за рубежом работает 227 дилерских центров Geely. К 2025 году компания планирует втрое расширить дилерскую сеть, увеличить экспорт до 600 тысяч автомобилей и освоить новые рынки в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и Южной Америке.
3 место: Great Wall Motor
Экспортные продажи концерна Great Wall Motor в 2021 году превысили 140 тысяч автомобилей и выросли на 104% к показателям предыдущего года. На сегодняшний день по всему миру реализовано уже более 900 тысяч автомобилей компании. Машины продаются в 170 странах.
2 место: Chery
В 2021 году исполнилось 20 лет с момента выхода Chery на зарубежные рынки. В прошлом году на экспорт было отправлено 270 тысяч машин или на 136% больше, чем в 2020-м. К 2025 году компания планирует ежегодно экспортировать 500 тысяч автомобилей или до четверти всех своих машин.
1 место: SAIC Motor
В 2021 году SAIC Motor отправила на экспорт 697 тысяч автомобилей или на 79% больше, чем годом ранее. На каждые три китайских автомобиля, проданных за границу, приходится один автомобиль концерна SAIC. Бестселлером стала марка MG с результатом 360 тысяч проданных за рубежом автомобилей или 15% от общего объема экспортных продаж SAIC.
Отметим, что молодые автомобильные фирмы из Поднебесной активно развиваются и догоняют маститых лидеров. Компании NIO, Xpeng и Li Auto экспортировали в общей сложности 100 тысяч автомобилей, при этом их главной целью стал европейский рынок. К концу 2022 года NIO планирует выйти, как минимум, на шесть европейских рынков. В те же сроки XPeng рассчитывает запустить продажи в Швеции, Дании и Нидерландах. Кто возглавит ТОП-5 в 2022 году, покажет время.
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