«Китайцы» достанут «японцев»: произойдет это уже в 2022 году
фото: Chery
По словам Дмитрия Андреева, гендиректора онлайн-агрегатора Autospot.ru, наблюдаемый с весны острый дефицит новых автомобилей в России неизбежно продолжится и в следующем году. И связано это будет в том числе с тем, что Китай сократил добычу магния, широко используемого в автомобилестроении для получения прочных и легких металлических сплавов.
Согласно статистике AEB, автопроизводители из Поднебесной на сегодняшний день вошли в ТОП-5 самых популярных в России - суммарно они заняли долю рынка 7%, тем самым обошли американские марки, откинув их на 6 место, и вплотную приблизились к японским компаниям.
С начала 2021 года в нашей стране продано примерно 198 000 японских автомобилей и 90 000 китайских. По мнению г-на Андреева, разница порядка 100 000 ед. в новых условиях рынка ничтожна. Увеличение Интернет-продаж автомобилей из КНР, по итогам 10 месяцев, составило 42% - можно предположить, что при нынешних темпах роста в 2022-м россияне приобретут примерно 130 000 «китайцев».
Аналитика Autospot.ru свидетельствует о том, что на данный момент поражают успехи Chery Tiggo 7 Pro – зафиксирован 800-процентный рост продаж. Далее следует Chery Tiggo 4 (+375% за год), Haval H5 (+255%), Chery Tiggo 8 (+203%) и Haval H9 (+114%).
Чуть более скромные темпы реализации демонстрируют Geely Coolray (+101% к 2020 году), Haval F7x (+89%, классический вариант F7 нашел на 25% больше покупателей) и Geely Atlas (+55%). Бодрым стартом отметился Haval Jolion, чьи продажи стартовали только во II половине 2021 года. Однако компактный SUV успел завоевать к началу зимы долю онлайн-продаж в 17% среди моделей марки.
- 1 970 000 РChery Tiggo 7 Pro 2021 в Москве
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