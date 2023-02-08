Китайский кроссовер впервые стал лидером британского авторынка

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Абсолютным бестселлером британского авторынка в январе 2023 года стал кроссовер MG HS, с результатом 3,48 тысячи проданных экземпляров. Такие данные приводит местное Общество производителей и продавцов автомобилей ( SMMT ). Бюджетный «китаец» пододвинул на второе место компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, который разошелся тиражом в 3,26 тысячи экземпляров. Третьим стал Nissan Qashqai – лидер продаж в Великобритании по итогам 2022 года. В январе 2023-го дилерам удалось продать 3,12 тысячи автомобилей.

Бренд MG (Morris Garages) ведет свою историю с 1924 года. В 1927-м на рынок вышел самый известный автомобиль марки – двухместный родстер MG Midget, облик которого и по сей день вдохновляет дизайнеров. За минувшее столетие компания пережила несколько взлетов и падений. Новая страница ее истории началась в 2005 году, когда марку купила китайская компания Nanjing Automobile Group. Позже она вошла в состав SAIC Motor, и сейчас концерн полностью контролирует бренд MG.

Фото: MG

Вдохновленный концепт-каром X-Motion, кроссовер MG HS оснащен бодрым 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 л.с. и продается в Великобритании по цене от 23 495 фунтов стерлингов (порядка 2 млн рублей в пересчете по курсу).

Упомянутые модели: Volkswagen T-Roc , Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р )

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