Китайский кроссовер впервые стал лидером британского авторынка
Фото: MG
Фото: MG
Фото: MG
Фото: MG
Фото: MG
Фото: MG
Бренд MG (Morris Garages) ведет свою историю с 1924 года. В 1927-м на рынок вышел самый известный автомобиль марки – двухместный родстер MG Midget, облик которого и по сей день вдохновляет дизайнеров. За минувшее столетие компания пережила несколько взлетов и падений. Новая страница ее истории началась в 2005 году, когда марку купила китайская компания Nanjing Automobile Group. Позже она вошла в состав SAIC Motor, и сейчас концерн полностью контролирует бренд MG.
Вдохновленный концепт-каром X-Motion, кроссовер MG HS оснащен бодрым 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 л.с. и продается в Великобритании по цене от 23 495 фунтов стерлингов (порядка 2 млн рублей в пересчете по курсу).
-
23.12.2022, 15:25
В продаже вновь появился Nissan Qashqai
Нетрудно догадаться, что популярный некогда у нас компакт-кроссовер поставляется по линии параллельного импорта. Стоимость SUV с учетом разного рода скидок составляет 2,06 млн рублей.Читать далее
-
17.12.2022, 10:00
Volkswagen предлагает T-Roc Cabriolet серии «Edition Grey». Выпустят всего 999 машин
В феврале 2023 году Volkswagen намерен запустить на рынок T-Roc Cabriolet в виде ограниченной серии «Edition Grey». Автомобиль с открытым верхом имеет матовую спецокраску кузова Indium Grey, а ряд внутренних и внешних элементов выполнены в черном цвете. Читать далее
-
15.11.2022, 18:00
Угонщики раскрыли тайны профессии и пожаловались на крайне низкую оплату труда
Британская страховая компания Direct Line побеседовала на правах анонимности с угонщиками автомобилей. Они поделилась некоторым секретами профессионального мастерства и посетовали на низкие тарифы.Читать далее
-
07.10.2022, 11:43
После массовой аварии в Челябинске в больнице оказались 8 человек (видео)
Вечером в четверг, 6 октября, на одной из улиц Челябинска водитель Nissan Juke спровоцировал массовое ДТП. К счастью, никто не погиб, но восемь человек получили травмы различной степени тяжести.Читать далее
-
25.07.2022, 13:49
Четырехлетний Volkswagen Polo стал бестселлером столичного рынка (кто еще в топе?)
Маркетинговое автомобильное агентство НАПИ (Russian Automotive Market Research) проанализировало продажи подержанных автомобилей в Москве в июне 2022 года и составило список из 10 самых популярных моделей.Читать далее
-
06.07.2022, 00:01
Продажи новых автомобилей в Великобритании рухнули на 24% до уровня 1996 года
Минувший июнь стал для британских дилеров самым плохим за последние 26 лет. Хуже автомобили продавались только в июне 1996 года во время Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Англии. Тогда страна была охвачена футбольной лихорадкой.Читать далее
-
23.12.2022, 15:25
В продаже вновь появился Nissan Qashqai
Нетрудно догадаться, что популярный некогда у нас компакт-кроссовер поставляется по линии параллельного импорта. Стоимость SUV с учетом разного рода скидок составляет 2,06 млн рублей.Читать далее
-
17.12.2022, 10:00
Volkswagen предлагает T-Roc Cabriolet серии «Edition Grey». Выпустят всего 999 машин
В феврале 2023 году Volkswagen намерен запустить на рынок T-Roc Cabriolet в виде ограниченной серии «Edition Grey». Автомобиль с открытым верхом имеет матовую спецокраску кузова Indium Grey, а ряд внутренних и внешних элементов выполнены в черном цвете. Читать далее
-
15.11.2022, 18:00
Угонщики раскрыли тайны профессии и пожаловались на крайне низкую оплату труда
Британская страховая компания Direct Line побеседовала на правах анонимности с угонщиками автомобилей. Они поделилась некоторым секретами профессионального мастерства и посетовали на низкие тарифы.Читать далее
-
07.10.2022, 11:43
После массовой аварии в Челябинске в больнице оказались 8 человек (видео)
Вечером в четверг, 6 октября, на одной из улиц Челябинска водитель Nissan Juke спровоцировал массовое ДТП. К счастью, никто не погиб, но восемь человек получили травмы различной степени тяжести.Читать далее
-
25.07.2022, 13:49
Четырехлетний Volkswagen Polo стал бестселлером столичного рынка (кто еще в топе?)
Маркетинговое автомобильное агентство НАПИ (Russian Automotive Market Research) проанализировало продажи подержанных автомобилей в Москве в июне 2022 года и составило список из 10 самых популярных моделей.Читать далее
-
06.07.2022, 00:01
Продажи новых автомобилей в Великобритании рухнули на 24% до уровня 1996 года
Минувший июнь стал для британских дилеров самым плохим за последние 26 лет. Хуже автомобили продавались только в июне 1996 года во время Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Англии. Тогда страна была охвачена футбольной лихорадкой.Читать далее
- 1 349 000 РNissan Qashqai 2014 в Москве
- 1 150 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen T-Roc 2019 в Москве
- 856 000 РNissan Qashqai 2009 в Москве
- 839 000 РNissan Qashqai 2009 в Москве
- 2 649 000 РNissan Qashqai 2021 в Москве
- 2 499 000 РNissan Qashqai 2020 в Москве
- 1 827 000 РNissan Qashqai 2016 в Москве
- 1 638 000 РNissan Qashqai 2015 в Москве
- 2 499 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий