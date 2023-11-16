Когда и зачем надо проверять компрессию двигателя?
Падение компрессии чревато капитальным ремонтом двигателя. Причин падения много: от агрессивной манеры езды до некачественного топлива или грязного воздушного фильтра. Обычно компрессия падает при возникновении серьезных проблем с мотором: задиры в цилиндрах, пригоревшие поршни, разрыв ремня ГРМ и деформированные или неправильно отрегулированные клапаны, закоксованные кольца и неисправность системы газораспределения или прогар прокладки блока цилиндров. Все эти неисправности нельзя игнорировать.
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16.11.2023, 17:36
Российские автомобилисты все чаще заказывают криогенный бластинг: что это такое?
Цены на новые автомобили постоянно растут. Машина вновь превращается в роскошь из средства передвижения. Не имея возможности купить новый автомобиль, люди пытаются всеми силами продлить жизнь старому. Набирают популярность услуги детейлинг-центров. В последнее время модным стало заказывать криогенный бластинг.Читать далее
-
16.11.2023, 16:08
Какие автомобили подешевели в России в ноябре 2023 года
Пока большинство автопроизводителей регулярно поднимают цены на свои автомобили, четыре марки в ноябре решили их снизить. Размер скидки в зависимости от модели составил от 70 до 130 тысяч рублей.Читать далее
-
16.11.2023, 14:11
Китайские Haval для ГИБДД переименовали в «ДПС»
Для нужд Госавтоинспекции начали закупать китайские автомобили. Парк дорожно-патрульной службы ряда российских регионов пополнился новенькими кроссоверами Haval F7.Читать далее
-
16.11.2023, 10:09
Проспект Энгельса готовят под реконструкцию: от Парнаса к КАД
В Санкт-Петербурге густонаселенный и продолжающий активно застраиваться район Парнаса скоро получит обновленную автомагистраль. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга готовится провести реконструкцию проспекта Энгельса.Читать далее
-
16.11.2023, 09:38
Самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за лошади на борту
Грузовой рейс, который должен был пересечь Атлантический океан, был вынужден повернуть назад после того, как один из его пассажиров устроил дебош, когда самолет достиг крейсерской высоты.Читать далее
-
16.11.2023, 08:24
В США сфотографировали секретный бронированный лимузин Hongqi N701 Си Цзиньпина
Накануне глава Китая прилетел в Калифорнию для участия в форуме АТЭС и встречи с президентом США Джо Байденом. С собой Си Цзиньпин привез пару бронированных лимузинов Hongqi N701.Читать далее
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