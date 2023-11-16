Когда и зачем надо проверять компрессию двигателя?

Ранее мы писали Эксперт объяснил, почему не падают повышенные обороты после прогрева двигателя При холодном пуске двигатель сначала работает на повышенных оборотах, потребляя повышенное количество топлива ... Читать далее

Измерив компрессию двигателя и сравнив полученные показатели с заводскими параметрами, можно сделать выводы о состоянии мотора. Редакция сайта Тарантас Ньюс рассказала, когда и зачем необходимо замерять компрессию. Опытные мотористы рекомендуют проводить замеры каждые 30 – 40 тысяч километров – своими силами или в автосервисе. Поводом для внеплановой проверки должен послужить повышенный расход моторного масла, проблемы с холодным пуском двигателя или нестабильная работа ДВС на холостых оборотах.

Падение компрессии чревато капитальным ремонтом двигателя. Причин падения много: от агрессивной манеры езды до некачественного топлива или грязного воздушного фильтра. Обычно компрессия падает при возникновении серьезных проблем с мотором: задиры в цилиндрах, пригоревшие поршни, разрыв ремня ГРМ и деформированные или неправильно отрегулированные клапаны, закоксованные кольца и неисправность системы газораспределения или прогар прокладки блока цилиндров. Все эти неисправности нельзя игнорировать.

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