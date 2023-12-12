Концерн Hyundai Motor представил умную шину с интегрированной цепью противоскольжения: вот как она работает

Ранее мы писали Hyundai научила автомобили парковаться боком: крутое видео Компания Hyundai продолжает тестировать новую технологию, позволяющую автомобилю маневрировать в ограниченном ... Читать далее

Самые первые автомобильные цепи противоскольжения появились в начале 1900-х годов. С тех пор их конструкция и принцип действия не претерпели существенных изменений. Они помогают автомобилям ездить по скользким заснеженным дорогам, обеспечивая надежное сцепление с поверхностью. Главный их недостаток – неудобство установки. Водителю приходится выходить на мороз и надевать цепи на каждое колесо, что требует времени и определенной сноровки. Концерн Hyundai Motor предложил радикальное и гениальное в своей простоте решение проблемы.

Цепи встроены в покрышку. При необходимости они активируются (выдвигаются) простым нажатием кнопки в салоне, а затем таким же манером убираются обратно. Модули из особого сплава с памятью формы разделяют окружность покрышки на равные сегменты и превращают колесо в подобие разрезанной пиццы.

Фото: Hyundai

Пока в цепях нет необходимости они спрятаны внутри колеса. Но после нажатия кнопки активируются электрическим сигналом и выдвигаются наружу, за пределы покрышки, образуя импровизированную цепь противоскольжения. Единственная проблема – система не совместима ни с одним типом выпускаемых сейчас шин и дисков. Автовладельцам придется покупать на зиму весь комплект в сборе. Но Hyundai Motor уже подала патентные заявки в Южной Корее и США и даже планирует начать «массовое производство шин после дальнейших технологических разработок, испытаний на долговечность и производительность, а также проверки нормативных требований».

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах