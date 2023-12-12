Концерн Hyundai Motor представил умную шину с интегрированной цепью противоскольжения: вот как она работает
Фото: Hyundai
Цепи встроены в покрышку. При необходимости они активируются (выдвигаются) простым нажатием кнопки в салоне, а затем таким же манером убираются обратно. Модули из особого сплава с памятью формы разделяют окружность покрышки на равные сегменты и превращают колесо в подобие разрезанной пиццы.
Пока в цепях нет необходимости они спрятаны внутри колеса. Но после нажатия кнопки активируются электрическим сигналом и выдвигаются наружу, за пределы покрышки, образуя импровизированную цепь противоскольжения. Единственная проблема – система не совместима ни с одним типом выпускаемых сейчас шин и дисков. Автовладельцам придется покупать на зиму весь комплект в сборе. Но Hyundai Motor уже подала патентные заявки в Южной Корее и США и даже планирует начать «массовое производство шин после дальнейших технологических разработок, испытаний на долговечность и производительность, а также проверки нормативных требований».
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Ютуб-канал Frame опубликовал 18-минутное видео со сборочного конвейера автозавода Ford в Дирборне, штат Мичиган (США), в котором шаг за шагом показал процесс сборки электрических пикапов Ford F-150 Lightning.Читать далее
-
11.12.2023, 16:03
Обновленный Nissan Note: новый дизайн и необычные колеса
Компания Nissan представила обновленный хэтчбек Note третьего поколения. Главные изменения коснулись внешности и оформления интерьера. В техническом плане все осталось по-прежнему.Читать далее
-
11.12.2023, 14:34
В Петербурге экстренно сел самолет из Нью-Йорка: на борту разбушевался пассажир
Ранним утром в понедельник, 11 декабря, в петербургском аэропорту Пулково из-за буйного пассажира совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Нью-Йорка в Ташкент.Читать далее
-
11.12.2023, 11:21
Люди, который тратят на дорогу до работы более 60 минут, рискуют впасть в депрессию: исследование
В последнее время при поиске работы люди все чаще обращают внимание, сколько времени им предстоит тратить на дорогу и предусмотрена ли компенсация транспортных расходов. Недавнее исследование установило связь между удаленностью работы от дома и психическим благополучием сотрудников.Читать далее
-
11.12.2023, 09:32
Страховщики рассказали о росте угонов и назвали модели из группы риска
Страховые компании начинают подводить первые итоги уходящего года. По их данным в 2023 году число угонов подскочило на 15%. Популярностью у преступников по-прежнему пользуются корейские автомобили.Читать далее
-
11.12.2023, 09:06
Водителей начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости на информационных табло
Минтранс РФ разработал проект постановления Правительства, который устанавливает требования к дорожным камерам. Среди прочего документ предусматривает штрафы для автомобилистов, превышающих скорость, которая указана на электронных информационных щитах.Читать далее
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