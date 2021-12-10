Крах надежд: почему провалились продажи этих немецких автомобилей
Maybach 62 и 57
Новые роскошные Maybach должны были стать ответом конкурентам из BMW и Volkswagen, которые успели прибрать к рукам Roll-Royce и Bentley. Но надежды не оправдались, а новинки не пришлись по вкусу богачам. Массивный 62-й и более компактный 57-й были куда больше успешного S-класса. Но при этом по своему статусу они все же недотягивали до «Роллсов» и «Бентли». В итоге критики назвали новинки раздутыми вариантами S-класса, а покупатели не нашли убедительных причин предпочесть их вместо более выгодных по цене моделей S-класса.
Volkswagen Phaeton
Это был практически Bentley в «шкуре» VW, может потому он и был обречен? Машина стоимостью более 100 тыс. долларов была на редкость самоуверенной попыткой компании добиться места среди полноразмерных люксовых машин, таких как BMW 7-серии и Mercedes S-класса. Машина не оправдала надежд и настолько быстро исчезла с рынка, что не все о ней даже помнят.
Mercedes-Benz B-класса, электрическая версия
Всего было продано 4133 экземпляра за 9 лет, пик продаж пришелся на 2015, тогда удалось реализовать целых 1906 единиц. Для мини-электромобиля, разработанного совместно с великой Tesla, это было невероятно мало. Машину отличала проворность на дороге, плюс правительственные стимулы позволили снизить цену примерно до 35 тыс. долларов. Но несмотря на все это продажи модели провалились. Кто-то скажет, что модель просто опередила свое время, сейчас бы она могла быть очень востребована.
BMW 318ti
Вероятно, в провале этой модели виновато стечение нескольких обстоятельств, ведь хуже всего машина продавалась в США. Машина появилась в продаже с низкой стоимостью, она, наверное, была самым дешевым BMW в истории. Но, во-первых, многие оказались разочарованы производительностью новинки, которая была совсем не на уровне привычных BMW, а во-вторых, рекламная кампания против конкурентов – Golf и Civic – которые даже не были в числе моделей класса люкс, сыграла против бренда.
Volkswagen Passat CC
Это было действительно удобное спортивное купе, рассчитанное на 4-х пассажиров. Но для настолько замечательной машины у нее были катастрофически низкие продажи – в год прекращения производства удалось продать только 1355 машин. В итоге модель сняли с производства, заменив на Arteon, впрочем, завоевать массовую популярность ему тоже не удалось.
Mercedes X-класса
Этот люксовый пикап был одним из самых ожидаемых в мире автомобилей, казалось, что его продажи моментально устремятся в космос. Но реальность оказалась другой – типичные фанаты пикапов не оценили предложенный ценник, ведь были варианты не хуже и по более приятно цене. Ну а ценители Mercedes не поняли, с чего им покупать машину, построенную на базе дешевого Nissan Navara.
- 1 480 000 РVolkswagen Phaeton 2013 в Москве
- 1 240 000 РVolkswagen Passat CC 2012 в Москве
- 1 250 000 РVolkswagen Passat CC 2013 в Москве
- 1 800 000 РMercedes B-класс 2015 в Москве
- 840 000 РMercedes B-класс 2010 в Москве
- 4 780 000 РMercedes X-Класс 2019 в Москве
- 1 310 000 РVolkswagen Passat CC 2013 в Москве
- 1 470 000 РVolkswagen Passat CC 2014 в Москве
- 2 380 000 РMercedes B-класс 2018 в Москве
- 1 230 000 РMercedes B-класс 2012 в Москве
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