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25 сентября 2019, 14:52

Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильную «восьмерку»

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Фото: Aston Martin
Компания Aston Martin представит свой первый кроссовер DBX в декабре 2019 года. Подогревая интерес публики к премьере, британский автопроизводитель раскрыл некоторые технические подробности о новинке.
Кроссовер Aston Martin DBX получит 550 сильную восьмерку

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX получит 550 сильную восьмерку

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX получит 550 сильную восьмерку

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX получит 550 сильную восьмерку

Фото взято из открытых источников

Кроссовер Aston Martin DBX получит 550 сильную восьмерку

Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX получит 550 сильную восьмерку
Кроссовер Aston Martin DBX получит 550 сильную восьмерку
Кроссовер Aston Martin DBX получит 550 сильную восьмерку
Кроссовер Aston Martin DBX получит 550 сильную восьмерку
Кроссовер Aston Martin DBX получит 550 сильную восьмерку
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Компания Aston Martin опубликовала первый видеотизер кроссовера DBX. Премьера новинки состоится в декабре ...
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Серийный кроссовер Aston Martin DBX получит 4,0-литровый мотор V8 с двойным наддувом. Аналогичным агрегатом производства Mercedes-AMG уже оснащаются две модели британского Aston Martin – это спорткары Vantage и DB11. На будущем кроссовере Aston Martin DBX отдача агрегата составит относительно скромные 550 лошадиных сил и 700 Нм пикового момента. Но потенциал у турбомотора огромный. Например, на лифтбеке Mercedes-AMG GT 63S эта же «восьмерка» выдает 639 сил и 900 Нм момента. В компании обещают уделить особое внимание настройке звучания выпускной системы. Послушать звук мотора можно в видеотизере, опубликованном ниже.

Максимальная скорость Aston Martin DBX составит более 290 км/ч. Сейчас кроссовер проходит завершающие испытания. Круг Нюрбургринга прототипу удавалось проехать менее, чем за 8 секунд. Время сопоставимо с результатом Porsche Cayenne Turbo S предыдущего поколения. Кроме того, в Aston Martin заявляют, что кроссовер DBX проходит повороты не хуже купе Vantage, а его тормоза отрабатывают даже лучше, чем у суперкара DBS Superleggera.

Новинку построили на оригинальной платформе, которая позднее ляжет в основу моделей возрожденной марки Lagonda. Премьера намечена на декабрь 2019 года. Сборку наладят на новом заводе марки в Уэльсе. Первые покупатели получат свои автомобили уже в 2020 году. Кроссовер Aston Martin DBX составит конкуренцию Lamborgini Urus, Bentley Bentayga и будущей Ferrari Purosangue.


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Форум Aston Martin DB9
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Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
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Anton
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Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильную «восьмерку»
{{material_127289}}Серийный кроссовер Aston Martin DBX получит 4,0-литровый мотор V8 с двойным наддувом. Аналогичным агрегатом производства Mercedes-AMG уже оснащаются две модели британского Aston Martin – это спорткары Vantage и DB11. На будущем кроссовере Aston Martin DBX отдача агрегата составит относительно скромные 550 лошадиных сил и 700 Нм пикового момента. Но потенциал у турбомотора огромный. Например, на лифтбеке Mercedes-AMG GT 63S эта же «восьмерка» выдает 639 сил и 900 Нм момента. В компании обещают уделить особое внимание настройке звучания выпускной системы. Послушать звук мотора можно в видеотизере, опубликованном ниже.Максимальная скорость Aston Martin DBX составит более 290 км/ч. Сейчас кроссовер проходит завершающие испытания. Круг Нюрбургринга прототипу удавалось проехать менее, чем за 8 секунд. Время сопоставимо с результатом Porsche Cayenne Turbo S предыдущего поколения. Кроме того, в Aston Martin заявляют, что кроссовер DBX проходит повороты не хуже купе Vantage, а его тормоза отрабатывают даже лучше, чем у суперкара DBS Superleggera.Новинку построили на оригинальной платформе, которая позднее ляжет в основу моделей возрожденной марки Lagonda. Премьера намечена на декабрь 2019 года. Сборку наладят на новом заводе марки в Уэльсе. Первые покупатели получат свои автомобили уже в 2020 году. Кроссовер Aston Martin DBX составит конкуренцию Lamborgini Urus, Bentley Bentayga и будущей Ferrari Purosangue.
2019-09-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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