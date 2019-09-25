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25 сентября 2019, 14:52
Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильную «восьмерку»
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Фото: Aston Martin
Компания Aston Martin представит свой первый кроссовер DBX в декабре 2019 года. Подогревая интерес публики к премьере, британский автопроизводитель раскрыл некоторые технические подробности о новинке.
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
Фото: Aston Martin
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Максимальная скорость Aston Martin DBX составит более 290 км/ч. Сейчас кроссовер проходит завершающие испытания. Круг Нюрбургринга прототипу удавалось проехать менее, чем за 8 секунд. Время сопоставимо с результатом Porsche Cayenne Turbo S предыдущего поколения. Кроме того, в Aston Martin заявляют, что кроссовер DBX проходит повороты не хуже купе Vantage, а его тормоза отрабатывают даже лучше, чем у суперкара DBS Superleggera.
Новинку построили на оригинальной платформе, которая позднее ляжет в основу моделей возрожденной марки Lagonda. Премьера намечена на декабрь 2019 года. Сборку наладят на новом заводе марки в Уэльсе. Первые покупатели получат свои автомобили уже в 2020 году. Кроссовер Aston Martin DBX составит конкуренцию Lamborgini Urus, Bentley Bentayga и будущей Ferrari Purosangue.
Комментарии
Комментарии пользователей
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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