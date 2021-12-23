Крутейшие спорткары с двигателями BMW
Wiesmann MF5
После банкротства в 2014 году немецкий бренд вновь возрождается силами британских инвесторов и даже готовится выпустить новую модель с двигателем BMW M5. Модель MF5 в стиле неоклассик, прежде чем была снята с производства, успела завоевать любовь многих ценителей суперкаров. Немалая заслуга в этом двигателя BMW V8 с двумя турбинами, благодаря ему машина получила предельную скоростью 310 км/ч и мощностью 555 л.с.
Ascari KZ1
Другой небольшой автопроизводитель из Великобритании в 2005 представил свой суперкар с двигателем S62 BMW V8 объемом 4,9 л. Всего было выпущено 50 единиц, в 2010 году производство прекратилось из-за финансовых трудностей. Также была выпущена гоночная версия модели – KZ1-R – которая на протяжении нескольких лет принимала участие в европейском чемпионате FIA GT3.
Veritas RS3
Немецкий производитель Veritas сотрудничает с BMW более 50 лет и первое время использовал не только двигатели, но и сами машины бренда – перестроенные BMW 328 были основой для их суперкаров. Потом, как и у многих мелких автопроизводителей, у Veritas кончились деньги, и до начала этого века о них не было слышно. Затем они представили прототип суперкара, который в количестве 30 единиц был выпущен в 2010 году, «сердцем» его стал 5-литровый BMW V10.
Rolls-Royce Wraith Black Badge Spofec Overdose
Входящий в BMW Group Rolls-Royce, а точнее суббренд Novitec – Spofec – модифицировал Rolls-Royce, добавив ему мощности и выведя на новый уровень производительности. Итогом стал Wraith Black Badge Overdose с двигателем BMW V12 с двойным турбонаддувом, чья мощность была увеличена до 717 л.с., а время разгона до 100 км/ч уменьшено до 4,2 секунды. Всего было выпущено три машины, их покупатели предпочли остаться неизвестными.
Superlite SL-C
Это суперкар-конструктор. То есть вы можете купить набор и собрать его сами, либо же доверить сборку компании производителю и получить готовый суперкар. Выбор силовой установки остается на усмотрение покупателя, сообщается, что один из них заказал для своей машины двигатель BMW S85 V10. Добароботанный двигатель позволил достичь 650 л.с., и вместе с ним вес машины составил 1130 кг.
Ascari Ecosse
Первый автомобиль бренда Ascari появился в 1997 году и выпускался до 2003, за это время было собрано 19 экземпляров. Кстати, разработчиком этого суперкара был Ли Нобел, основатель конкурента Ascari – Noble Automotive – который все еще здравствует, в отличие от Ascari. Суперкар получил тюнингованный двигатель BMW V8 объемом 4,4 л, правда мощность его была всего 300 л.с., но благодаря малому вес машины она даже с такой мощностью разгонялась до 320 км/ч. Кстати, один из этих суперкаров был выставлен на продажу в 2021 году.
De Tomaso Guara
Последним суперкаром, выпущенным De Tomaso перед банкротством, стал Guara. Изначально он был оснащен двигателем M60 V8 от BMW 8 серии, но после 1998 года De Tomaso вновь стал использовать двигатели V8 Ford. Так продолжалось до 2013 года, когда умер основатель компании и она обанкротилась.
McLaren F1
Построенный под руководством Гордона Мюррея McLaren F1 с двигателем BMW V12 разгонялся до рекордных 355 км/ч. До 2005 года машина была самым быстрым серийным автомобилем в мире, пока Koenigsegg CCR не отнял этот титул, разогнавшись до 387 км/ч. Несмотря на это, McLaren F1 остается величайшим автомобилем в истории и год от года только увеличивается в цене.
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