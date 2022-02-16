9 машин, которые с годами стали стоить только дороже
Audi RS2 Avant 1994 года
Это настоящая легенда для фанатов автомобилей, без нее не было бы сегодняшней Audi RS. Эта модель выпускалась всего один год, в ее разработке и создании участвовала Porsche, всего сделали около 3000 машин. Недавно одна такая машина была продана на аукционе за 77,5 тыс. долларов.
Mazda RX-7 FD3S
Модель давно стала культовой, в том числе благодаря «Форсажу». Она относится к числу немногих машин, которые остаются культовыми даже спустя многие годы после окончания их производства. Найти ее в продаже непросто, так что неудивительно, что недавно на аукционе ее купили за 77,5 тыс. долларов.
BMW Z8 2001 года
Модель создавали с оглядкой на потрясающей красоты кабриолет 507 50-х годов, чей провал продаж был связан с очень высокой стоимостью. Поэтому BMW решили не повторять ошибку и установили на кабриолет с крутейшим двигателем цену в 128 тыс. долларов. Конечно, сумма немалая, но все выпущенные машины вручную собирали на мюнхенском заводе. Z8 сразу же после выхода стала предметом коллекционирования, и сегодня, в зависимости от пробега и цвета, ее можно купить по цене от 150 до 206 тыс. долларов.
Nissan Skyline GTR R34 1999 года
Это, наверное, один из самых легендарных японских автомобилей и один из самых востребованных. Кстати, в США он был запрещен к продаже. За последнее время стоимость модели сильно выросла, не так давно полноприводный автомобиль фиолетового цвета был продан за 310 тыс. долларов.
Subaru Impreza WRX STi 22B 1998 года
Всего было выпущено 424 таких машины. Изначально планировалось ограничить серию 400 и только для внутреннего рынка Японии, но позже в компании решили создать еще 24 машины для международного рынка. Не так давно такая «Импреза» была продана за 312 555 долларов.
Lexus LFA 2012 года
Этот суперкар пока единственный в биографии бренда. И хотя было обещано 500 таких машин, планка так и не была достигнута. В момент появления он стоил около 375 тыс. долларов, но в 2022 году цена составляет 750 тыс. долларов.
Porsche 959 1988 года
Эта модель стала самым технологичным автомобилем своей эпохи. И хотя основан он была на не менее легендарной модели 911, от которой унаследовал задний привод и 6-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением, многое в нем было уникально. Стоила машина на момент выпуска внушительные 225 тыс. долларов, и всех, кто вложился в нее тогда, можно поздравить – сегодня модель продается за 875 тыс. долларов.
Ferrari F50
Эта машина впервые позволяла испытать эмоции, прежде доступные только гонщикам Формулы 1. За два года было выпущено 349 автомобилей, оснащенных двигателем V12 с максимальной скоростью 376 км/ч. На момент выпуска суперкары стоили немало, более 1,5 млн долларов, но спустя два с половиной десятка лет инвестиция полностью окупилась – сегодня эти машины стоят 4 млн долларов.
McLaren F1
Легендарный суперкар, удерживавший более 10 лет рекорд скорости, в момент выпуска стоил от 800 тыс. до 1 млн долларов. Всего было построено 106 автомобилей, и в 2021 году один из них установил новый рекорд стоимости –McLaren F1 был продан с аукциона за 20,5 млн долларов.
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