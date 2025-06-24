Li Auto делает шаг навстречу: владельцы «серых» кроссоверов смогут легализовать их

Ранее мы писали «Китайский Илон Маск»: кто стоит за успехом Li Auto Гибридные кроссоверы L7 и L9 от китайского стартапа Li Auto быстро завоевали любовь российских покупателей ... Читать далее

Фото: Lixiang

В период с 23 по 30 июня владельцы «серых» Lixiang смогут бесплатно привязать свой автомобиль к личному мастер-аккаунту, что обеспечит стабильный доступ ко всем сервисам. Ранее эти автомобили регистрировались на случайные учетные записи китайских пользователей, что создавало риски потери контроля над интерфейсом и даже удаленной блокировки ключевых систем, выяснил Журнал Авто.ру По словам представителей Sinomach Auto, акция направлена на повышение уровня сервиса и безопасности использования автомобилей в условиях изменившейся дистрибьюторской политики. После 30 июня услуга перевода автомобиля под персональный аккаунт станет платной – в Москве и Петербурге ее стоимость составит 16 тысяч рублей, в регионах – 12 тысяч.

Ранее мы писали Официальные кроссоверы Li Auto в России оказались намного дороже «серых» Эксперты Quto сравнили стоимость кроссоверов Li Auto в официальных салонах и у крупных поставщиков через параллельный ... Читать далее

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Важным событием стало обновление информации о получении ОТТС (Одобрения типа транспортного средства) на модели Lixiang, которые будут официально предлагаться в РФ. Если ранее ожидалось, что сертификаты появятся в четвертом квартале текущего года, то теперь точной датой называется октябрь. Напомним, цены на официальные машины были опубликованы месяц назад и оказались заметно выше, чем у частных поставщиков – по некоторым комплектациям разница превышает миллион рублей.Особую обеспокоенность среди владельцев «параллельных» автомобилей вызвало сообщение о возможной блокировке функций у машин, ввезенных через неофициальные каналы. По данным СМИ, Sinomach Auto рассматривает вариант удаленной деактивации мультимедийной системы, которая играет ключевую роль в управлении современными моделями Lixiang. Без активного интерфейса многие функции, включая климат-контроль, навигацию и настройки комфорта, становятся недоступными.