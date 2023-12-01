«Механика» спасла дорогой Porsche от угона (видео)

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Курьезный криминальный инцидент произошел поздним вечером в пригороде Вашингтона. Как сообщает Fox5 со ссылкой на полицию округа, четверо молодых преступников на красном кроссовере Nissan Rogue проследили за Porsche 718 Boxster. Когда водитель припарковался у своего ресторана, они перегородили ему дорогу, выкинули из машины и попытались ее угнать. На опубликованных кадрах с видеорегистратора видно, как трое преступников возвращаются в свой кроссовер, а четвертый садиться за руль Porsche.

Через несколько секунд слышится звук двигателя, но он внезапно он глохнет. Угонщик еще раз заводит автомобиль, но мотор глохнет вновь. Всему виной механическая коробка передач. Молодой преступник понятия не имел, как управлять таким автомобилем. После нескольких бесплодных попыток угонщики сдались, запрыгнули в Nissan и уехали прочь. В США, где на машины с автоматической КПП приходится более 90% продаж, подобные случаи не редкость. «Механика» уже неоднократно выступала в роли надежной противоугонной системы.

Упомянутые модели: Porsche 718 Spyder

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