«Механика» спасла дорогой Porsche от угона (видео)
Через несколько секунд слышится звук двигателя, но он внезапно он глохнет. Угонщик еще раз заводит автомобиль, но мотор глохнет вновь. Всему виной механическая коробка передач. Молодой преступник понятия не имел, как управлять таким автомобилем. После нескольких бесплодных попыток угонщики сдались, запрыгнули в Nissan и уехали прочь. В США, где на машины с автоматической КПП приходится более 90% продаж, подобные случаи не редкость. «Механика» уже неоднократно выступала в роли надежной противоугонной системы.
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01.12.2023, 12:19
Первые пикапы Tesla Cybertruck вручили клиентам: серийный автомобиль не соответствует обещаниям Илона Маска
Накануне, вечером 30 ноября, в торжественной обстановки первые десять покупателей получили свои долгожданные электрические пикапы Tesla Cybertruck. На этом же мероприятии были озвучены технические характеристики и цены новинки. Многие были разочарованы.Читать далее
-
01.12.2023, 08:31
Роскошные новенькие Range Rover отзывают из-за фатальной утечки масла
Компания JLR объявила об отзыве более 1500 внедорожников Range Rover, оснащенных 4,4-литровым двигателем V8. Из-за плохо закрепленных шлангов практически все масло может быстро оказаться на дороге.Читать далее
-
01.12.2023, 07:53
Что изменится для водителей в декабре 2023 года?
В декабре вступает в силу целый ряд законов и нормативных актов, затрагивающих разные сферы жизни россиян. Некоторые из них напрямую касаются автомобилистов.Читать далее
-
01.12.2023, 06:39
В жутком лобовом ДТП в Новосибирской области мать убила двоих детей
Вечером 30 ноября в Ордынском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием легковушки Renault Symbol и большегруза Freightliner. В результате двое детей погибли на месте.Читать далее
-
30.11.2023, 17:54
Как продлить срок службы зимней резине: советы эксперта
К 1 декабря по всей России водители обязаны переобуть свои автомобили в зимние покрышки. В некоторых регионах соблюдение этого правила жизненно необходимо. Эксперт рассказал, как сохранить шипованную резину в достойном состоянии в течение 5 – 7 лет.Читать далее
-
30.11.2023, 17:12
Влетевший в столб BMW оставил без света станицу на Кубани
В Краснодарском крае водитель черного автомобиля BMW не справился с управлением, сбил защитное ограждение, вылетел с трассы и врезался в опору линии электропередач. Без света остались жители станицы Елизаветинская.Читать далее
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