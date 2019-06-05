5 июня 2019, 16:40

Mercedes-AMG CLA 35 - теперь и универсал

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Подразделение Mercedes-AMG выпустило универсал CLA 35 в дополнение к купеобразному седану. Автомобиль получил стандартный набор изменений: 306-сильный турбомотор, пять режимов ездовой электроники и ярко-желтый цвет кузова.
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
Mercedes AMG CLA 35 теперь и универсал
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Универсал Mercedes-AMG CLA 35 оснастили тем же мотором, что и седан. Это 2,0-литровый наддувной агрегат, который выдает 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес. На разгон до первой «сотни» универсал тратит те же 4,9 секунды, что и седан. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.

Ездовая электроника имеет четыре предустановленных режима Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и программируемый Individual. Опционально доступно приложение AMG Track Pace, которое отображает более 80 параметров, например, боковое ускорение или время круга. В списке оснащения цифровая приборная панель, модернизированная медиасистема MBUX, новый AMG-руль, спортивные сиденья с отделкой эко-кожей, колесные диски диаметром 18 или 19 дюймов.

Продажи универсалов стартуют осенью. В салонах европейских дилеров новинка будет стоить ориентировочно не менее 55 000 евро или около 4 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Для сравнения стандартный седан Mercedes-Benz CLA стоит в России от 2,4 млн рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz обновил купе и универсал CLA
Обивка кресел, это конечно хорошо, но прежде чем предлагать новые диски в различных вариантах, лучше бы с подвеской что-нибудь сделали. Автомобиль хороший, но ездить на нем по отечественным дорогам опасно для здоровья, из-за очень жесткой подвески каждую колдобину всем организмом ощущаешь.
Владимир
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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Mercedes-AMG CLA 35 - теперь и универсал
{{material_126226}}Универсал Mercedes-AMG CLA 35 оснастили тем же мотором, что и седан. Это 2,0-литровый наддувной агрегат, который выдает 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес. На разгон до первой «сотни» универсал тратит те же 4,9 секунды, что и седан. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.Ездовая электроника имеет четыре предустановленных режима Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и программируемый Individual. Опционально доступно приложение AMG Track Pace, которое отображает более 80 параметров, например, боковое ускорение или время круга. В списке оснащения цифровая приборная панель, модернизированная медиасистема MBUX, новый AMG-руль, спортивные сиденья с отделкой эко-кожей, колесные диски диаметром 18 или 19 дюймов.Продажи универсалов стартуют осенью. В салонах европейских дилеров новинка будет стоить ориентировочно не менее 55 000 евро или около 4 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Для сравнения стандартный седан Mercedes-Benz CLA стоит в России от 2,4 млн рублей.
2019-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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