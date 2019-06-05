Mercedes-AMG CLA 35 - теперь и универсал
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Подразделение Mercedes-AMG выпустило универсал CLA 35 в дополнение к купеобразному седану. Автомобиль получил стандартный набор изменений: 306-сильный турбомотор, пять режимов ездовой электроники и ярко-желтый цвет кузова.
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Ездовая электроника имеет четыре предустановленных режима Slippery, Comfort, Sport, Sport+ и программируемый Individual. Опционально доступно приложение AMG Track Pace, которое отображает более 80 параметров, например, боковое ускорение или время круга. В списке оснащения цифровая приборная панель, модернизированная медиасистема MBUX, новый AMG-руль, спортивные сиденья с отделкой эко-кожей, колесные диски диаметром 18 или 19 дюймов.
Продажи универсалов стартуют осенью. В салонах европейских дилеров новинка будет стоить ориентировочно не менее 55 000 евро или около 4 млн рублей в пересчете по текущему курсу. Для сравнения стандартный седан Mercedes-Benz CLA стоит в России от 2,4 млн рублей.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
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Отзывы по теме
Обивка кресел, это конечно хорошо, но прежде чем предлагать новые диски в различных вариантах, лучше бы с подвеской что-нибудь сделали. Автомобиль хороший, но ездить на нем по отечественным дорогам опасно для здоровья, из-за очень жесткой подвески каждую колдобину всем организмом ощущаешь.
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
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