20 марта 2020, 13:58
В России отзывают пять моделей Mercedes-Benz
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Фото: Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале добровольной отзывной кампании в отношении автомобилей следующих моделей: A-Class, B-Class, CLA, GLE и GLS. Причиной стало программное обеспечение коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall).
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
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В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с автовладельцами и пригласят их в дилерский сервис для решения проблемы. Сотрудники СТО на всех автомобилях адаптируют конфигурацию ПО коммуникационного модуля для системы экстренного вызова. Работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.
В конце декабря 2019 года Mercedes-Benz отзывал в России две модели в связи с двумя разными неисправностями. Более тысячи кроссоверов GLE пригласили в сервис из-за неправильно закрепленного декора, а 96 роскошных седанов S-Class – из-за проблем с программным обеспечением.
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