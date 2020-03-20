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20 марта 2020, 13:58

В России отзывают пять моделей Mercedes-Benz

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Фото: Mercedes-Benz
Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале добровольной отзывной кампании в отношении автомобилей следующих моделей: A-Class, B-Class, CLA, GLE и GLS. Причиной стало программное обеспечение коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall).
В России отзывают пять моделей Mercedes Benz

Фото: Mercedes-Benz

В России отзывают пять моделей Mercedes Benz

Фото: Mercedes-Benz

В России отзывают пять моделей Mercedes Benz

Фото: Mercedes-Benz

В России отзывают пять моделей Mercedes Benz

Фото: Mercedes-Benz

В России отзывают пять моделей Mercedes Benz

Фото: Mercedes-Benz

В России отзывают пять моделей Mercedes Benz
В России отзывают пять моделей Mercedes Benz
В России отзывают пять моделей Mercedes Benz
В России отзывают пять моделей Mercedes Benz
В России отзывают пять моделей Mercedes Benz
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Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении микроавтобусов V-Class (индекс ...
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Под действие отзывной кампании подпадают только автомобили, проданные с 2019 года: A-Class (177), B-Class (247), CLA (118), GLE и GLS (167). Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В нем значится 327 транспортных средств. Выяснилось, что кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall), имеющееся на данных автомобилях, может не соответствовать спецификации. 

В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с автовладельцами и пригласят их в дилерский сервис для решения проблемы. Сотрудники СТО на всех автомобилях адаптируют конфигурацию ПО коммуникационного модуля для системы экстренного вызова. Работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.

В конце декабря 2019 года Mercedes-Benz отзывал в России две модели в связи с двумя разными неисправностями. Более тысячи кроссоверов GLE пригласили в сервис из-за неправильно закрепленного декора, а 96 роскошных седанов S-Class – из-за проблем с программным обеспечением.


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В России отзывают пять моделей Mercedes-Benz
{{material_128746}}Под действие отзывной кампании подпадают только автомобили, проданные с 2019 года: A-Class (177), B-Class (247), CLA (118), GLE и GLS (167). Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В нем значится 327 транспортных средств. Выяснилось, что кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall), имеющееся на данных автомобилях, может не соответствовать спецификации. В ближайшее время уполномоченные сотрудники свяжутся с автовладельцами и пригласят их в дилерский сервис для решения проблемы. Сотрудники СТО на всех автомобилях адаптируют конфигурацию ПО коммуникационного модуля для системы экстренного вызова. Работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.В конце декабря 2019 года Mercedes-Benz отзывал в России две модели в связи с двумя разными неисправностями. Более тысячи кроссоверов GLE пригласили в сервис из-за неправильно закрепленного декора, а 96 роскошных седанов S-Class – из-за проблем с программным обеспечением.
2020-03-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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