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21 августа 2019, 12:14

Mercedes-Benz покажет роскошную версию Sprinter

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Малотоннажное подразделение Mercedes-Benz Vans привезет в Москву на выставку коммерческих автомобилей «Комтранс» новый микроавтобус Sprinter Tourist, предназначенный для премиальных перевозок.
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Компания Mercedes-Benz готовится ввести на рынок микроавтобусы Sprinter нового поколения. Третья генерация ...
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Компания Mercedes-Benz готовится дополнить линейку микроавтобусов Sprinter новой модификацией. Версия Sprinter Tourist создана специально для VIP-трансферов и путешествий с комфортом. Новинку покажут на Международной выставке «Комтранс», которая открывается в Москве 3 сентября 2019 года. 

Специалисты подразделения Mercedes-Benz Vans разработали особый дизайн и конфигурацию салона. В микроавтобусе Sprinter Tourist пассажирский отсек отделен от водительского. В салоне установили комфортабельные сиденья, которые можно выдвинуть в проход. Рядом с каждым из них предусмотрены USB-розетки и столик с креплением для мобильных устройств. Комфортный микроклимат поддерживают конвекторные обогреватели и кондиционер с индивидуальными комфорт-блоками. Пол грузового отсека занижен, благодаря чему освободилось больше места для багажа.

Семейство Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения дебютировало в феврале 2018 года. Габаритная длина микроавтобусов варьируется от 5,9 до 7,7 метра. В зависимости от размера, конфигурации салона и назначения существует порядка 20 различных модификаций. В России покупатели могут выбирать из трех типов привода, четырех вариантов длины и трех вариантов высоты крыши. По данным «Автостата», Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения в 2019 году стал самой продаваемой моделью марки и на российском рынке LCV.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Житель Вологды «скрутил пробег» у «Мерседеса», но «обмыть дельце» не получилось
Допустим мафын в одних руках был, или у официалов обслуживался....
Александр
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
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Mercedes-Benz покажет роскошную версию Sprinter
{{material_124473}}Компания Mercedes-Benz готовится дополнить линейку микроавтобусов Sprinter новой модификацией. Версия Sprinter Tourist создана специально для VIP-трансферов и путешествий с комфортом. Новинку покажут на Международной выставке «Комтранс», которая открывается в Москве 3 сентября 2019 года. Специалисты подразделения Mercedes-Benz Vans разработали особый дизайн и конфигурацию салона. В микроавтобусе Sprinter Tourist пассажирский отсек отделен от водительского. В салоне установили комфортабельные сиденья, которые можно выдвинуть в проход. Рядом с каждым из них предусмотрены USB-розетки и столик с креплением для мобильных устройств. Комфортный микроклимат поддерживают конвекторные обогреватели и кондиционер с индивидуальными комфорт-блоками. Пол грузового отсека занижен, благодаря чему освободилось больше места для багажа.Семейство Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения дебютировало в феврале 2018 года. Габаритная длина микроавтобусов варьируется от 5,9 до 7,7 метра. В зависимости от размера, конфигурации салона и назначения существует порядка 20 различных модификаций. В России покупатели могут выбирать из трех типов привода, четырех вариантов длины и трех вариантов высоты крыши. По данным «Автостата», Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения в 2019 году стал самой продаваемой моделью марки и на российском рынке LCV.
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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