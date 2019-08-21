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21 августа 2019, 12:14
Mercedes-Benz покажет роскошную версию Sprinter
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Малотоннажное подразделение Mercedes-Benz Vans привезет в Москву на выставку коммерческих автомобилей «Комтранс» новый микроавтобус Sprinter Tourist, предназначенный для премиальных перевозок.
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Компания Mercedes-Benz готовится ввести на рынок микроавтобусы Sprinter нового поколения. Третья генерация ...Читать далее
Специалисты подразделения Mercedes-Benz Vans разработали особый дизайн и конфигурацию салона. В микроавтобусе Sprinter Tourist пассажирский отсек отделен от водительского. В салоне установили комфортабельные сиденья, которые можно выдвинуть в проход. Рядом с каждым из них предусмотрены USB-розетки и столик с креплением для мобильных устройств. Комфортный микроклимат поддерживают конвекторные обогреватели и кондиционер с индивидуальными комфорт-блоками. Пол грузового отсека занижен, благодаря чему освободилось больше места для багажа.
Семейство Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения дебютировало в феврале 2018 года. Габаритная длина микроавтобусов варьируется от 5,9 до 7,7 метра. В зависимости от размера, конфигурации салона и назначения существует порядка 20 различных модификаций. В России покупатели могут выбирать из трех типов привода, четырех вариантов длины и трех вариантов высоты крыши. По данным «Автостата», Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения в 2019 году стал самой продаваемой моделью марки и на российском рынке LCV.
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Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
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Комментарии пользователей
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ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
Допустим мафын в одних руках был, или у официалов обслуживался....
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
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