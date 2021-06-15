15 июня 2021, 17:23
Мотоцикл Aurus назовут «Мерлон» (знаете, что это такое?)
НАМИ выбрал имя для тяжелого эскортного мотоцикла проекта «Кортеж». Роспатент зарегистрировал торговую марку и графический логотип. Мотоцикл, разработкой которого занимался концерн «Калашников», назовут Aurus Merlon.
Дарья Климова Фото: Роспатент
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Фото: Роспатент
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Фото: Роспатент
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Фото: Роспатент
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Фото: Роспатент
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Фото: Роспатент
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С 2017 года над проектом эскортного мотоцикла работают специалисты концерна «Калашников». Последний раз прототип Aurus Merlon демонстрировали публике в марте 2021 года. Известно, что в движение его будет приводить электромотор пиковой отдачей порядка 190 л.с. С места до «сотни» тяжелый мотоцикл сможет разгоняться за 3,7 секунды. Серийное производство начнется не ранее 2022 года.
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13.06.2021, 12:17
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