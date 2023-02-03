Моторы Ford обошли Porsche в Формуле-1 и придут на смену Honda

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Сегодня в Нью-Йорке на презентации новой ливреи гоночного болида Red Bull Racing должна официально объявить о начале сотрудничества с Ford. Но информация о предстоящей сделке уже просочилась в Сеть после того, как Ford поделился подробностями соглашения с информационным агентством Ansa. Сейчас моторы для команды поставляет Honda. Контракт истекает в 2025 году, и с 2026-го моторы Red Bull будут иметь маркировку Ford.

Первоначально команда хотела сотрудничать с Porsche, но ей не удалось прийти к соглашению. Red Bull нужны были только двигатели и финансовая поддержка, а Porsche хотела контролировать весь бизнес и настаивала на приобретении 50-процентной доли команды. Компании Ford явно не нужен такой уровень контроля, ей достаточно логотипа на моторе.

Американский автопроизводитель имеет долгую историю участия в Королевских гонках. Он финансировал двигатель Cosworth DFV V8, который доминировал в Формуле-1 с 1967 до начала 1980-х годов. Ford также владел командой Jaguar F1 в начале 2000-х и в конечном итоге продал ее Red Bull после сезона 2004 года.

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