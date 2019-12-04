Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
4 декабря 2019, 15:07

На «Автоторе» собрали первую партию обновленных Audi Q7

  • 59
  • 0
Фото: Audi
Первая пробная партия обновленных кроссоверов Audi Q7, собранная на калининградском «Автоторе», отправилась дилерам. Официальные продажи рестайлингового Audi Q7 должны начаться в России в январе – феврале 2020 года.
Ранее мы писали
Audi представила обновленный кроссовер Q7. Модель отличает от предшественника восьмиугольная радиаторная решетка ...
Читать далее
Обновленный вседорожник Audi Q7 представили в июне 2019 года. Автомобиль отличается восьмиугольной радиаторной решеткой с шестью вертикальными планками, закругленными воздухозаборниками в переднем бампере и новой головной оптикой. В базе у Audi Q7 полностью светодиодные фары, а в качестве опции предложат матричный свет. Кроме того, у вседорожника поменялась выштамповка пятой двери и форма задних фонарей. 

В салоне рестайлингового Q7 появилась новая передняя панель с двумя большими сенсорными дисплеями в стиле новых A7. Верхний тачскрин отвечает за работу мультимедийной системы, а нижний служит для управления климатической установкой. Впервые на Q7 доступна цифровая приборная панель и новый голосовой ассистент. В список оснащения входит усовершенствованная система динамического рулевого управления, семь предустановленных режимов движения, электромеханическая система активной стабилизации поперечной устойчивости и адаптивная пневмоподвеска.

Официальные продажи обновленного Audi Q7 должны стартовать в России в первом квартале 2020 года. Как сообщил председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов, пробная партия из 250 рестайлинговых вседорожников уже сошла с конвейера калининградского предприятия и была отправлена в дилерские центры. Сейчас автоконцерн должен принять решение о продолжении сотрудничества. В настоящее время на «Автоторе» выпускают легковые автомобили четырех брендов: BMW, Kia, Hyundai и Genesis.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi Q7
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Андрей
В Москве Audi Q7 разорвало надвое
Люди с деньгами не ездят на 10 летних валенках
манипул
Сборку Audi Q7 наладят в Калининграде
Цитата:| Кому: Сергей На официальном сайте Audi - три доступных мотора: два бензиновых и один дизель.
darics
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ауди
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые продаваемые премиум-машины в России в 2019 году
Права несовершеннолетним. Стоит ли выдавать?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Audi Q7
Объявления о продаже Audi Q7
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На «Автоторе» собрали первую партию обновленных Audi Q7
{{material_126864}}Обновленный вседорожник Audi Q7 представили в июне 2019 года. Автомобиль отличается восьмиугольной радиаторной решеткой с шестью вертикальными планками, закругленными воздухозаборниками в переднем бампере и новой головной оптикой. В базе у Audi Q7 полностью светодиодные фары, а в качестве опции предложат матричный свет. Кроме того, у вседорожника поменялась выштамповка пятой двери и форма задних фонарей. В салоне рестайлингового Q7 появилась новая передняя панель с двумя большими сенсорными дисплеями в стиле новых A7. Верхний тачскрин отвечает за работу мультимедийной системы, а нижний служит для управления климатической установкой. Впервые на Q7 доступна цифровая приборная панель и новый голосовой ассистент. В список оснащения входит усовершенствованная система динамического рулевого управления, семь предустановленных режимов движения, электромеханическая система активной стабилизации поперечной устойчивости и адаптивная пневмоподвеска.Официальные продажи обновленного Audi Q7 должны стартовать в России в первом квартале 2020 года. Как сообщил председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов, пробная партия из 250 рестайлинговых вседорожников уже сошла с конвейера калининградского предприятия и была отправлена в дилерские центры. Сейчас автоконцерн должен принять решение о продолжении сотрудничества. В настоящее время на «Автоторе» выпускают легковые автомобили четырех брендов: BMW, Kia, Hyundai и Genesis.
2019-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Вологда Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.