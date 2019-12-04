4 декабря 2019, 15:07
На «Автоторе» собрали первую партию обновленных Audi Q7
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Фото: Audi
Первая пробная партия обновленных кроссоверов Audi Q7, собранная на калининградском «Автоторе», отправилась дилерам. Официальные продажи рестайлингового Audi Q7 должны начаться в России в январе – феврале 2020 года.
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В салоне рестайлингового Q7 появилась новая передняя панель с двумя большими сенсорными дисплеями в стиле новых A7. Верхний тачскрин отвечает за работу мультимедийной системы, а нижний служит для управления климатической установкой. Впервые на Q7 доступна цифровая приборная панель и новый голосовой ассистент. В список оснащения входит усовершенствованная система динамического рулевого управления, семь предустановленных режимов движения, электромеханическая система активной стабилизации поперечной устойчивости и адаптивная пневмоподвеска.
Официальные продажи обновленного Audi Q7 должны стартовать в России в первом квартале 2020 года. Как сообщил председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов, пробная партия из 250 рестайлинговых вседорожников уже сошла с конвейера калининградского предприятия и была отправлена в дилерские центры. Сейчас автоконцерн должен принять решение о продолжении сотрудничества. В настоящее время на «Автоторе» выпускают легковые автомобили четырех брендов: BMW, Kia, Hyundai и Genesis.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Лично я тоже во многом так считаю... Просто при покупке следовал идеи о возможном просмотре разных автомагазинов и их характеристиках.
Люди с деньгами не ездят на 10 летних валенках
Цитата:| Кому: Сергей На официальном сайте Audi - три доступных мотора: два бензиновых и один дизель.
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