На продажу выставлен редчайший 18-тонный автодом (со встроенным гаражом и парой снегоходов)
Фото: WorldWideAuctioneers
Фото: WorldWideAuctioneers
Фото: WorldWideAuctioneers
Фото: WorldWideAuctioneers
Фото: WorldWideAuctioneers
Фото: WorldWideAuctioneers
Фото: WorldWideAuctioneers
Фото: WorldWideAuctioneers
Фото: WorldWideAuctioneers
Рядом с просторной гостиной располагается большая спальня с двуспальной кроватью. Далее идет санузел, еще одна комната для отдыха и кухня. Все помещения полностью меблированы, а в шкафах можно найти постельное белье, посуду и прочие жизненно важные предметы вплоть до консервного ножа и колоды карт. Есть даже интерком между жилыми помещениями и кабиной.
Трейлер на базе грузовика Ford C750 оснащен 5,8-литровым бензиновым двигателем и 4-диапазонной автоматической коробкой передач. Продавец уверяет, что агрегат отличается исключительной надежностью и долгим сроком службы.
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