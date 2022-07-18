На заводе Aurus готовятся к запуску второй модели

Ранее мы писали Aurus показал новую версию седана: ему не нужен бензин На открывшейся сегодня, 4 июля, в Екатеринбурге выставке Иннопром представили необычную модификацию люксового ... Читать далее

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Aurus, в настоящее время компания сосредоточена на подготовке к премьере внедорожника Komendant. Дату и место презентации пообещали назвать позднее, но первые экземпляры новинки сойдут с конвейера завода Aurus в Республике Татарстан уже в этом году. Сейчас здесь полным ходом идут подготовительные работы, необходимые для предстоящего запуска люксового отечественного внедорожника в серийное производство.

Представители Aurus заверили, что дилеры марки обеспечены всеми необходимыми запчастями. Большинство партнеров Aurus продолжают сотрудничество с компанией. Одновременно ведется работа по увеличению локальных поставщиков. Альтернативные поставщики комплектующих и материалов Aurus, попавших под санкции, уже найдены, в настоящее время с ними заключаются договоры.

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