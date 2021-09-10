Названы 15 самых «горячих» автомобилей, привлекающих покупателей-женщин
Фото: goodfon.com
Среди них - ангажированность соцопросов, данные страховых компаний, менталитет покупательской аудитории, толщина кошелька, личные предпочтения и т.п. Поэтому все это имеет большую долю условности. Например, в Великобритании, согласно исследованиям 2020 года, в список «женских» машин попали такие модели, как Vauxhall Adam, Mini One, Peugeot 108, Ford Ka, Citroen C1. Но это совсем не означает, что перечисленные субкомпакты – предел дамских мечтаний. Будь у среднестатистической британки финансовая и другая возможность, она бы с радостью выбрала бы Jaguar или того круче.
По нашему с вами родному рынку картина и вовсе разношерстная. Сколько мы видим женщин за рулем дорогущих «Рэнж Роверов» или «Мерседесов»… При этом львиная доля каблуков продолжает давить на педаль самых что не есть «бытовых» моделей. В общем, сплошное лукавство.
Тем не менее, давайте обратимся к очередному, предложенному нам рейтингу машин, гарантирующих успех у женщин. Его составители повторяют всем известное: нынешнее женское население мира является более независимым, чем когда бы то ни было, и уверенно заявляет о своем присутствии в некогда сугубо мужских предпочтениях.
Mercedes-Benz E-Class
Бренд Mercedes - синоним точной инженерии и роскоши, и какая женщина не мечтает о роскоши в своей жизни? E-Class классифицируется как автомобиль сегмента «люкс», но на самом деле он относительно доступен, особенно если учесть практичность и просторность модели. Пригожий внешний вид - символ статуса, и это в том числе делает автомобиль горячим женским выбором.
Актуальное поколение E-Class в салонах российских дилеров доступно по стартовой цене 4 910 000 рублей (E 200 4Matic Sport – 197 л.с., 9АКП).
Subaru Forester
«Лесник» является современным внедорожником, и это один из лучших вариантов для женщин-водителей по всему миру. Он в меру элегантный, просторный, имеет хорошо оснащенный салон, легок в управлении и способен эффективно маневрировать на «острых» поворотах. Ко всему прочему, Forester славится своим постоянным приводом, и в этом плане ему удается пристыдить некоторых настоящих внедорожников других марок - кто бы не хотел иметь такой автомобиль?
Российские цены на Subaru Forester начинаются с отметки 2 529 000 рублей (комплектация Standard: мотор FB20 объемом 2 литра 150 л.с., трансмиссия – вариатор Lineartronic, постоянный полный привод).
Honda CR-V
Жизнь показывает, что огромное количество владельцев Honda CR-V - именно женщины. Внедорожник может поставляться с мощным 186-сильным двигателем 2,4 литра, бесступенчатым вариатором и полноприводной трансмиссией с многодисковой муфтой, отвечающей за передачу до 50% мощности на заднюю ось. Все это «хозяйство» неплохо работает на шоссе. Плюс легендарная надежность Honda, которая делает владение CR-V желанным.
За кроссовер в комплектации Lifestyle у нас просят 2 939 900 рублей. Максимальная цена версии Prestige составляет 3 254 900 рублей.
Audi A5 Cabriolet
В сторону этого автомобиля прохожие поворачивают головы везде, куда бы он ни приехал, но дело не только во внешности, говорят специалисты, так как Audi A5 обеспечивает отличную производительность. У кабриолета автоматическая коробка передач и полный привод, он надежный, плавный на ходу и предлагает приличную для своего класса экономию топлива. Эти характеристики делают автомобиль отличным выбором как для девушек, которые хотят повеселиться, так и для женщин, имеющих собственный бизнес.
Для Audi A5 Cabriolet предусмотрено 3 турбированных двигателя: дизельные «четверка» и V-образная «шестерка» TDI объемом 2-3литра (190-218 л.с) и бензиновый 2-литровый TFSI на 252 л.с. В России «кабрик» официально не представлен. В Германии ценник стартует с отметки 48 400 евро.
Mercedes-Benz GLA
Несколько иной «Мерседес», чем E-Class, но такой же элегантный и изысканный. Женщины точно знают, как выбирать свои машины, и этот любимый дамами немецкий шедевр – яркое тому подтверждение. GLA просторный, роскошный, надежный и, пардон, гладкий - можно сказать, что это олицетворение благодати.
Кроссовер с заводским индексом H247 предлагается по минимальной цене 3 287 400 рублей. Это будет 1,6-литровая 163-сильная модификация с 7-ступенчатым преселективным «роботом» 7G-DCT.
Range Rover Evoque
Высококлассный внедорожник, который источает мощность и уверенность. «Британец» - горячий фаворит среди женщин, которые отказываются сдерживаться и любят разного рода активности. На протяжении десятилетий Range Rover были главной фигурой для тех, кто искал приключения, и женщины уже несколько лет участвуют в этом желанном «безобразии».
Самые доступные «Эвоки» нынче идут никак не ниже 3,7 млн рублей (комплектация Standard: 1,5 литра 160 л.с., 8-ступенчатая АКПП, передний привод).
Tesla Model S
Блестящее инженерное чудо, и именно это делает «Теслу» главным героем среди техногенных марок. Роскошный электромобиль удачно сочетает «мозги», красоту и силу. Ко всему прочему, автомобиль эффективен и предлагает самый широкий диапазон версий и комплектаций, чем любой другой электрокар на мировом «электрическом» рынке.
Мощность двигателя – 1034 л.с., разгон до 100 км/ч – 3,2 секунды, запас хода на одной зарядке – 628 км. Тип привода – полный. Стоимость - 8 476 260 рублей.
Kia K900
Правильный автомобиль высокого класса, крупногабаритный, поэтому легко понять, почему он любим дамами. При этом женщины знают, что роскошь не всегда означает дорого. K900 – автомобиль, идеальный для бизнесмена. Имеет изысканный интерьер, предлагает хорошую управляемость и поставляется со всеми удобствами премиального седана.
За самый «простой» вариант K900 российские дилеры просят 4 264 900 рублей. Ему положен 3,3-лировый 249-сильный V6 серии GDI, полный привод и 8-ступенчатый «автомат».
Toyota Camry
Продается как горячие пирожки с момента своего первого появления. В конце концов, кому не интересны надежность, комфорт, просторность, плавный ход и полный список нужных функций? Дефицита оных у этого седана не было и нет. Отличный семейный автомобиль и прекрасный выбор для повседневного использования. Вероятно, именно поэтому «Камри» представляет интерес для многих женщин.
Актуальный ценник на автомобиль в салонах дилеров – от 1 973 000 рублей. Это будет версия с 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором, обеспечивающим максимальную скорость 210 км/ч.
Porsche Cayenne
Фаворит у молодых и «продвинутых» женщин. Этот немецкий роскошный внедорожник сочетает в себе холодный и спортивный стиль с высококлассным, современным, качественным интерьером и отличными характеристиками. Если вы хотите произвести настоящее впечатление, этот автомобиль, скорее всего, для вас.
Владельцы говорят, он стоит запрашиваемых за него денег. А они, признаться, немаленькие – от 6 280 000 рублей за модификацию с 340-сильным силовым агрегатом, способным ехать 245 км/ч.
BMW X4
По мнению некоторых экспертов, у него немного странный купеобразный тип кузова, но утверждать, что это чистокровное купе, не верно. Скорее, это роскошный, высококлассный внедорожник со скошенной кормовой частью кузова. Во многом благодаря этой особенности SUV идеально подходит для женщин, которые любят жить «на краю». X4 Coupe выдает производительность, похожую на спортивный автомобиль, но с практичностью вседорожника.
Автомобиль из премиум-сегмента, поэтому не удивительно, что стоит он недешево – от 4 750 000 рублей. Это стартовая версия X4 xDrive20i с 2-литровым 184-сильным двигателем, который обеспечивает разгон до «сотни» за 8,3 секунды.
Audi Q5
Будучи одним из лучших кроссоверов десятилетия, Audi Q5 являет собой демонстрацию прогрессивных технологий безопасности и приборных кластеров, простой, но элегантный интерьер. При этом SUV обеспечивает стиль вождения, почти соответствующий спорткару. «Ку Пятый» остается одним из самых продаваемых автомобилей Audi и по-прежнему представляет интерес у женской половины человечества.
Начальная версия Audi Q5 45 TFSI quattro S tronic оценена в 4 445 000 рублей. Под капотом этого варианта смонтирован 2-литровый бензиновый мотор мощностью 249 л.с. Ему «аккомпанируют» 7-диапазонный «робот» S tronic и полноприводная трансмиссия quattro ultra с основным передним приводом и электромеханической муфтой, подключающей при необходимости задние колеса.
Cadillac XT5
Является относительно новым автомобилем, который при этом уже имеет довольно значительное «женское сопровождение». Внедорожник выглядит могучим и бесспорно классным, но и работает на твердую «пятерку». По мнению экспертов, XT5 - это идеальный автомобиль для бизнесвумен, которой не терпится продемонстрировать свое чувство стиля и установить ауру авторитета.
Автомобиль стоит минимальные 3 970 000 рублей (комплектация Premium Luxury: 2-литровый 200-сильный двигатель с системой Active Fuel Management и 9АКП, адаптивное шасси и система полного привода Sport Control).
Lexus ES
Женщины, ищущие безопасный автомобиль, часто выбирают Lexus ES. Автомобиль получил пару престижных наград: Top Safety Pick и от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) плюс имеет общий 5-звездочный рейтинг от Национального управления безопасности дорожного движения. Внутри «лексус» комфортен, а выглядит резко - неудивительно, что он с легкостью завоевывает женские сердца.
Прием заказов на обновленный ES в России стартовал в августе текущего года. Стоимость бизнес-седана - 3 374 000 рублей. Речь идет о 2-литровой версии с бесступенчатой трансмиссией Direct Shift CVT.
Bentley Continental GT Convertible
Еще один классический и шикарный кабриолет с легким винтажным ощущением (по цене 252 тыс. евро). Bentley - это бренд, который не нуждается в особом представлении. Один из старейших производителей автомобилей класса Luxury выпускает одни из лучших автомобилей на мировом рынке. Женщины любят такие изящные и высококлассные Bentley, и «открытый» Continental GT Convertible в частности.
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