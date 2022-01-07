Немцы все реже покупают бензин и дизель. Но что же они выбирают?
Фото: autocar.co.uk
Это на 10,1% меньше, чем в 2020-м, который, признают эксперты, и без того был не весь каким «урожайным». «Вместо ожидаемого восстановления после корона-кризиса мы имеем продолжающееся падение продаж, - пояснил президент Ассоциации международных автопроизводителей (VDIK) Рейнхард Зирпель. - В сравнении с докризисным 2019 годом, когда немцы приобрели 3,6 млн автомобилей, сегодня мы потеряли аж миллион новых регистраций».
Хорошо всем известной причиной продолжающегося сокращения авторынка являются серьезные проблемы в поставках электронных компонентов. По словам г-на Зирпеля, клиенты хотели «дать газ» и купить больше автомобилей, однако автопроизводители сумели лишь частично ответить на эти предложения».
По данным статистиков, 36,1% реализованных в ФРГ в 2021-м новых автомобилей – это внедорожники и кроссоверы. На долю долго доминирующего компакт-класса пришлось 17,5%, класс малолитражных легковушек ограничился 14,3% от общего «пирога».
Сократилась доля бензиновых моделей - таковых в 2021 году было продано 37,1%, что на 10% меньше показателя 2020 года. Меньше было продано и дизельных версий - 28,1%. На этом фоне отличились автомобили с альтернативными приводами. 13,6% реализованных в Германии – электрокары – это на 85% больше, чем в позапрошлом году. В цене у покупателей оказались и подключаемые гибриды (доля рынка 12,4% и рост 62,3% к 2020 году).
Лучший рост среди немецких автокомпаний показали марки Smart и Opel. В минувшем году они продали машин на 49,7% и 10,7% больше, чем годом ранее. С положительным знаком завершил 2021 год бренд Porsche (+9,9%). Все остальные немецкие автомануфактуры отчитались о падении продаж. Так, например, в активе местного филиала Ford -35%, у Mercedes-Benz -25,7%, у Volkswagen -6,8%, притом, что концерн сохранил за собой лидерство на рынке ФРГ с долей 18,7%.
В годовом отчете KBA есть данные и по зарубежным маркам, присутствующим на немецком рынке. Здесь в сильном отрыве от конкурентов два «электрических» производителя - Polestar (+153,2%) и Tesla (+137,9%), правда, они начали свою деятельность в Германии аккурат в 2021-м.
Если же говорить о «старейшинах», то здесь лучший показатель у Suzuki (+22,1%), за японцами следуют Skoda (+5,7%), Seat и Hyundai (обе +4,1%), Renault (+4%) и Fiat (+3,2%). Ну, а самый слабый показатель показала продукция Jaguar (-39%).
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