Nissan ликвидирует дефицит автомобилей у дилеров: машины будут собирать в две смены
На предприятие пришлось набрать дополнительно 300 человек, чтобы обеспечить кадры для второй смены. С ноября на петербургском заводе Nissan трудится 1 926 человек. С января по сентябрь 2021 года здесь собрали 30 526 автомобилей или на 17% больше, чем годом ранее. Напомним, машины Nissan в Петербурге собирают с 2009 года. Сейчас с конвейера сходят три кроссовера Nissan: Qashqai, X-Trail и Murano. Собранные в Петербурге автомобили продают не только в России, но и отправляют на экспорт в Казахстан и Беларусь. С начала года поставки увеличились более чем вдвое.
- 2 465 000 РNissan Murano 2018 в Москве
- 950 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 460 000 РNissan X-Trail 2003 в Москве
- 620 000 РNissan Qashqai 2010 в Москве
- 3 350 000 РNissan Murano 2020 в Москве
- 995 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 1 450 000 РNissan Murano 2013 в Москве
- 1 389 000 РNissan Murano 2013 в Москве
- 1 340 000 РNissan Murano 2011 в Москве
- 695 000 РNissan Qashqai 2008 в Москве
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