Новая опасность из Китая: премиальный бренд Zeekr сделал резкий старт на родине и всерьез надеется на рынок Евросоюза
Серийное изготовление модели-первенца Zeekr 001 на заводе в Нинбо началось в середине октября 2021 года. В январе этого года было заявлено, что Zeekr поставил китайским заказчикам около 10 тыс. машин до конца минувшего года.
В январе Zeekr, по-видимому, преодолеет отметку в 4000 электромобилей. И автопроизводитель уже заявил, что его актуальная цель – произвести 20 000 ед. Для этого марка Zeekr намерена постепенно наращивать производство, чтобы избежать длительных сроков поставки.
По сообщениям китайской прессы, материнский концерн Geely установил в этом году для своего премиального подразделения целевой показатель в 70 000 машин.
Перспективы бренда экспертами расцениваются оптимистично. Известно, что с 2023 года электрокары Zeekr 001 начнут продаваться на рынке Евросоюза. К 2025 году марка хочет расширить свой ассортимент до 7 моделей и экспортировать в общей сложности 100 000 автомобилей ежегодно.
5-метровый заднеприводный Zeekr 001 оснащается электромотором мощностью 272 л.с. и батареей емкостью 100 кВт/ч. Заявленная дальность хода на одной зарядке - 712 км по устаревшему циклу NEDC. Разгон до «сотни» - 6,9 секунды.
Модификация с полным приводом – это уже 2 электромотора мощностью 544 л.с. и выстрел до 100 км/ч за 3,8 секунды. Стандартный аккумулятор имеет емкость 86 кВт/ч, а дальность хода составляет 526 км. Есть еще одна версия электрокара, сочетающая полный привод и батарею на 100 кВт/ч. С ней автомобиль едет 606 км по циклу NEDC.
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