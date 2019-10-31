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31 октября 2019, 00:08

Обновленные Land Rover Discovery Sport добрались до дилерских шоу-румов

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Фото: Land Rover
В салонах российских дилеров Land Rover появились первые экземпляры изрядно обновленного вседорожника Discovery Sport. Российские покупатели могут выбирать из четырех комплектаций по цене от 2 780 000 рублей с учетом максимальной скидки.
Обновленные Land Rover Discovery Sport добрались до дилерских шоу румов

Фото: Land Rover

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Компания Land Rover представила рестайлинговый кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года. Масштаб обновлений ...
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Рестайлинговый кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года представили в мае. Масштаб обновлений вполне тянет на смену поколения. Помимо стандартного набора «фейслифтинга» (бамперы, радиаторная решетка, оптика) кроссовер пережил серьезные изменения в технической части. 

Автомобиль переехал на новую платформу PTA (Premium Transverse Architecture), которая также легла в основу Range Rover Evoque второго поколения. Благодаря этому кроссовер получил доступ к современным технологиям. Цифровая «приборка», система ClearSight Rear View с экраном в зеркале заднего вида, уникальная функция «прозрачный капот» (ClearSight Ground View), проекционный экран и многое другое хорошо знакомо нам по новому Evoque, который корреспондент 110km.ru протестировал в марте 2019 года.

На российском рынке покупателям нового Discovery Sport предоставлен выбор из двух бензиновых (200 л.с. и 249 л.с.) и двух дизельных (150 л.с. и 180 л.с.) двигателей, а также четырех уровней оснащения: базовый, S, SE, HSE. В список стандартного оборудования вошла полностью светодиодная оптика, камера заднего вида, парктроники по кругу, медиасистема InControl Touch Pro2, пакет для холодного климата с предпусковым прогревом двигателя и салона, система удержания в полосе движения, функция контроля степени усталости водителя. Базовый кроссовер с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 200 сил стоит минимум 2 780 000 рублей. Цена указана с учетом скидки в 150 000 по программе Trade-In. Предложение действует до конца ноября.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Land Rover Discovery Sport: конкурент с аргументом
Очень красивый автомобиль , приятно управляется , а в городе дизеля хватает за глаза!
Тотров Хетаг
Форум Land Rover Range Rover Vogue
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Павел
Форум Land Rover Range Rover
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
Владимир
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Обновленные Land Rover Discovery Sport добрались до дилерских шоу-румов
{{material_126584}}Рестайлинговый кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года представили в мае. Масштаб обновлений вполне тянет на смену поколения. Помимо стандартного набора «фейслифтинга» (бамперы, радиаторная решетка, оптика) кроссовер пережил серьезные изменения в технической части. Автомобиль переехал на новую платформу PTA (Premium Transverse Architecture), которая также легла в основу Range Rover Evoque второго поколения. Благодаря этому кроссовер получил доступ к современным технологиям. Цифровая «приборка», система ClearSight Rear View с экраном в зеркале заднего вида, уникальная функция «прозрачный капот» (ClearSight Ground View), проекционный экран и многое другое хорошо знакомо нам по новому Evoque, который корреспондент 110km.ru протестировал в марте 2019 года.На российском рынке покупателям нового Discovery Sport предоставлен выбор из двух бензиновых (200 л.с. и 249 л.с.) и двух дизельных (150 л.с. и 180 л.с.) двигателей, а также четырех уровней оснащения: базовый, S, SE, HSE. В список стандартного оборудования вошла полностью светодиодная оптика, камера заднего вида, парктроники по кругу, медиасистема InControl Touch Pro2, пакет для холодного климата с предпусковым прогревом двигателя и салона, система удержания в полосе движения, функция контроля степени усталости водителя. Базовый кроссовер с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 200 сил стоит минимум 2 780 000 рублей. Цена указана с учетом скидки в 150 000 по программе Trade-In. Предложение действует до конца ноября.
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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