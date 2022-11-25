Объявлены финалисты премии «Автомобиль года 2023»
Фото: Jeep
Фото: Kia
Фото: Nissan
Фото: Peugeot
Фото: Renault
Фото: Subaru
Фото: Toyota
Фото: Volkswagen
Финальное голосование состоится в начале января. По итогам определят победителя премии «Автомобиль года 2023». Его имя будет объявлено 13 января 2023 года на торжественной церемонии в рамках 100-го автосалона в Брюсселе. В список финалистов вошли:
- Jeep Avenger
- Kia Niro
- Nissan Ariya
- Peugeot 408
- Renault Austral
- Subaru Solterra/Toyota bZ4X
- Volkswagen ID. Buzz
Интересно, что в прошлом году победа досталась электрокару Kia EV6, который набрал 279 баллов и выиграл в ожесточенной борьбе с Renault Mégane E-Tech Electric. «Бронза» ушла к соплатформенному корейскому электрокару Hyundai Ioniq 5.
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-
28.10.2022, 15:43
Выпуск Toyota bZ4X может быть увеличен в 12 раз. Но что для этого требуется?
Toyota рассматривает возможность увеличения производства автомобиля bZ4X. В настоящее время выпуск модели составляет чуть более 1000 ед. в месяц и в перспективе может вырасти в 6 или даже 12 раз.Читать далее
-
28.10.2022, 07:04
Kia America объявила цены на кроссовер Niro EV второго поколения
Предлагаемый в двух комплектациях автомобиль 2023 года будет предлагаться в американских шоу-румах от 39 450 долларов. Уточняется, что к ним электро-кроссовер поступит в самые ближайшие дни.Читать далее
-
07.09.2022, 17:17
Эксперты Euro NCAP разбили два автомобиля Great Wall
Европейская комиссия Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов и проверила безопасность пяти новых моделей. В их числе оказалось два автомобиля китайской марки Great Wall – семейный хэтчбек и кроссовер.Читать далее
-
01.09.2022, 14:54
Toyota сдается под натиском «электричества» и вкладывается в американский аккумуляторный завод
Крупнейший автомобильный гигант Японии - Toyota Motor заявил о своем намерении вложить дополнительные 2,5 млрд долларов в американский завод, который будет производить аккумуляторы для гибридных электрических и аккумуляторных электромобилей.Читать далее
-
22.06.2022, 13:37
Стильный седан Peugeot не узнать после смены поколения: подробности и фото
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