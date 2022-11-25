Объявлены финалисты премии «Автомобиль года 2023»

Ранее мы писали Названы лучшие фургоны в мире: Volkswagen обошел Ford Жюри специализированной премии «Международный фургон года» (IVOTY), состоящее из 24 экспертов в данном сегменте ... Читать далее

Состав жюри в этом году вырос до 61 автомобильного журналиста из 23 европейских стран. На основе серии тест-драйвов они отобрали семь лучших моделей из длинного списка в 27 претендентов. Интересно, что у всех финалистов есть какая-то форма электрификации, а большинство и вовсе оснащены полностью электрической силовой установкой.

Финальное голосование состоится в начале января. По итогам определят победителя премии «Автомобиль года 2023». Его имя будет объявлено 13 января 2023 года на торжественной церемонии в рамках 100-го автосалона в Брюсселе. В список финалистов вошли:

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

Volkswagen ID. Buzz

Интересно, что в прошлом году победа досталась электрокару Kia EV6, который набрал 279 баллов и выиграл в ожесточенной борьбе с Renault Mégane E-Tech Electric. «Бронза» ушла к соплатформенному корейскому электрокару Hyundai Ioniq 5.

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