Огромный внедорожник BYD Yangwang U8 показал чудеса параллельной парковки: искусственный интеллект против живого водителя

Ранее мы писали Hyundai научила автомобили парковаться боком: крутое видео Компания Hyundai продолжает тестировать новую технологию, позволяющую автомобилю маневрировать в ограниченном ... Читать далее

Yangwang – новый бренд элитных электромобилей, выпускаемых концерном BYD. Его флагман – огромный Yangwang U8, длина которого достигает 5 319 мм, ширина – 2 050 мм, высота – 1 930 мм, а колесная база – 3 050 мм. Квадратные пропорции исполина навевают воспоминания о британском Land Rover Defender, но китайский внедорожник превосходит его по всем показателям. Каждый из четырех электромоторов выдает по 325 сил и 320 Нм крутящего момента, а суммарная отдача установки составляет 1197 сил. На разгон с места до «сотни» он тратит 3 секунды.

Для внедорожника предлагается несколько предустановленных режимов вождения: от стандартных «Лед», «Снег», «Песок» до режима плавания, краба, танкового разворота на месте или движения на спущенных покрышках со скоростью до 120 км/ч. Но рядовому обывателю гораздо полезнее продвинутая функция параллельной парковки, которая помогает без проблем припарковать огромный внедорожник в ограниченном пространстве.

Каждый из четырех электромоторов управляется индивидуально, что позволяет дозировать тягу на каждом колесе. Преимущество электроники перед живым водителем наглядно показано на видео ниже. Парковочный ассистент умудряется поставить внедорожник на место за 25 секунд. Обычный водитель в это время только медленно (и не слишком успешно) сдает задним ходом.

Работа автопарковщика выглядит очень впечатляюще и способна серьезно облегчить жизнь начинающим водителям. Отметим лишь, что подобный маневр, когда электроника затаскивает задние колеса боком, не пройдет бесследно не только для покрышек, но и для задних приводов и компонентов подвески. Именно эти недостатки вынудили инженеров Hyundai пойти другим путем и разработать принципиально новую систему e-Corner: задние колеса поворачиваются на 90 градусов, позволяя автомобилю плавно катиться боком.

Упомянутые модели: BYD Yangwang U8

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