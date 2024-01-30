Огромный внедорожник BYD Yangwang U8 показал чудеса параллельной парковки: искусственный интеллект против живого водителя
Для внедорожника предлагается несколько предустановленных режимов вождения: от стандартных «Лед», «Снег», «Песок» до режима плавания, краба, танкового разворота на месте или движения на спущенных покрышках со скоростью до 120 км/ч. Но рядовому обывателю гораздо полезнее продвинутая функция параллельной парковки, которая помогает без проблем припарковать огромный внедорожник в ограниченном пространстве.
Каждый из четырех электромоторов управляется индивидуально, что позволяет дозировать тягу на каждом колесе. Преимущество электроники перед живым водителем наглядно показано на видео ниже. Парковочный ассистент умудряется поставить внедорожник на место за 25 секунд. Обычный водитель в это время только медленно (и не слишком успешно) сдает задним ходом.
Работа автопарковщика выглядит очень впечатляюще и способна серьезно облегчить жизнь начинающим водителям. Отметим лишь, что подобный маневр, когда электроника затаскивает задние колеса боком, не пройдет бесследно не только для покрышек, но и для задних приводов и компонентов подвески. Именно эти недостатки вынудили инженеров Hyundai пойти другим путем и разработать принципиально новую систему e-Corner: задние колеса поворачиваются на 90 градусов, позволяя автомобилю плавно катиться боком.
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Стереотип о дешевых китайских автомобилях серьезно устарел. За последние 20 лет автопром Поднебесной сделал гигантский шаг вперед и теперь предлагает автомобили на любой вкус и кошелек: от бюджетных ситикаров вдвое дешевле Lada Granta до роскошных и дорогих автомобилей, сопоставимых по цене с люксовыми моделями европейских брендов.Читать далее
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01.02.2024, 16:02
Самолет из Петербурга в Минводы задержали на 9 часов
Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
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Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
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01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
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С уходом с российского рынка ведущих мировых производителей поставщики были вынуждены перестраивать логистику и менять ассортимент. Пик кризиса пришелся на лето 2022 года, сейчас ситуация стабилизировалась, но некоторые проблемы сохраняются.Читать далее
-
01.02.2024, 08:12
Власти Великобритании предлагают не отправлять старые автомобили на металлолом. Их подарят Украине
Министерство транспорта Великобритании сочло возможным отправлять на Украину подлежащие утилизации старые и неэкологичные автомобили. Соответствующее письмо ведомство направило мэру Лондона Садику Хану.Читать далее
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