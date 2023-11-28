ОСАГО не потребуется для регистрации: как это скажется на цене полиса?

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Власти решили пойти навстречу автомобилистам и планируют отменить обязанность предоставлять полис ОСАГО в ГИБДД при регистрации машины. На практике бывает, что новый владелец далеко не всегда после покупки начинает эксплуатировать автомобиль. А если машина стоит в гараже, то и полис ОСАГО ей не нужен. Сейчас же владелец обязан застраховать автомобиль в течение 10 дней после покупки.

По мнению экспертов, нововведение упростит жизнь простым автомобилистам, но на объемах продаж ОСАГО никак не скажется. Действующие правила об обязательном наличии «автогражданки» при выезде на дорогу сохраняются, в противном случае водителю грозит штраф в размере 800 рублей, пишет портал Naavtotrasse.ru. Новый закон также не повлияет на стоимость полисов ОСАГО, которая зависит от многих факторов, таких как мощность автомобиля, регион проживания и стаж вождения.

Отметим, что пакет поправок предусматривает помимо ОСАГО еще два важных нововведения. В случае угона и объявления автомобиля в розыск, владелец сможет написать заявление в ГИБДД о прекращении регистрационных действий. Предоставлять в различные органы документы, подтверждающие факт отсутствия у него автомобиля, больше не потребуется. Второй момент касается снятия и постановки на учет. Обязательный осмотр потребуется при первом получении ПТС на транспортные средства, которые ранее не были зарегистрированы в государственном учете и имеют документы, полученные до 1993 года.

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