ОСАГО не потребуется для регистрации: как это скажется на цене полиса?
По мнению экспертов, нововведение упростит жизнь простым автомобилистам, но на объемах продаж ОСАГО никак не скажется. Действующие правила об обязательном наличии «автогражданки» при выезде на дорогу сохраняются, в противном случае водителю грозит штраф в размере 800 рублей, пишет портал Naavtotrasse.ru. Новый закон также не повлияет на стоимость полисов ОСАГО, которая зависит от многих факторов, таких как мощность автомобиля, регион проживания и стаж вождения.
Отметим, что пакет поправок предусматривает помимо ОСАГО еще два важных нововведения. В случае угона и объявления автомобиля в розыск, владелец сможет написать заявление в ГИБДД о прекращении регистрационных действий. Предоставлять в различные органы документы, подтверждающие факт отсутствия у него автомобиля, больше не потребуется. Второй момент касается снятия и постановки на учет. Обязательный осмотр потребуется при первом получении ПТС на транспортные средства, которые ранее не были зарегистрированы в государственном учете и имеют документы, полученные до 1993 года.
-
28.11.2023, 08:46
«Мы больше не конкурентоспособны»: босс Volkswagen предупредил о массовых увольнениях
Глава бренда Volkswagen Томас Шефер на совещании сотрудников в штаб-квартире в Вольфсбурге рассказал о проблемах, имеющихся у компании. Решить их предлагается сокращением издержек и рабочих мест.Читать далее
-
28.11.2023, 08:20
Полиция с помощью 3D-сканеров реконструировала эпичный полет Bentley на границе США и Канады
Неделю назад, 22 ноября, на границе США и Канады произошла огненная авария, в которой погибли водитель и пассажирка Bentley Flying Spur. Автомобиль разогнался почти до максимальной скорости, взлетел в воздух и взорвался на контрольно-пропускном пункте. В первые часы власти даже подозревали теракт.Читать далее
-
28.11.2023, 07:18
ДТП с потерявшей кабину фурой на МКАД попало на видео
В ночь на вторник, 28 ноября, на 40-м километре внешней стороны МКАД произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля, которая на пару часов практически полностью парализовала движение по магистрали.Читать далее
-
28.11.2023, 06:44
Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря
Затрагивающие водителей новые законы появляются с завидной регулярностью. С 1 сентября вступил в силу утвержденный правительством РФ перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Штрафовать по одному из пунктов начнут с 1 декабря.Читать далее
-
27.11.2023, 17:31
В России локализовали сборку еще одного кроссовера Haval
На заводе Haval в Тульской области без лишнего шума наладили производство семейного кроссовера Haval M6. Сейчас цены на машины китайской сборки начинаются от 2 079 000 рублей. Российские Haval M6 могут оказаться чуть дешевле и тогда модель попадет в госпрограмму льготного автокредитования с 20-процентной скидкой.Читать далее
-
27.11.2023, 16:55
За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список
Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
-
28.11.2023, 08:46
«Мы больше не конкурентоспособны»: босс Volkswagen предупредил о массовых увольнениях
Глава бренда Volkswagen Томас Шефер на совещании сотрудников в штаб-квартире в Вольфсбурге рассказал о проблемах, имеющихся у компании. Решить их предлагается сокращением издержек и рабочих мест.Читать далее
-
28.11.2023, 08:20
Полиция с помощью 3D-сканеров реконструировала эпичный полет Bentley на границе США и Канады
Неделю назад, 22 ноября, на границе США и Канады произошла огненная авария, в которой погибли водитель и пассажирка Bentley Flying Spur. Автомобиль разогнался почти до максимальной скорости, взлетел в воздух и взорвался на контрольно-пропускном пункте. В первые часы власти даже подозревали теракт.Читать далее
-
28.11.2023, 07:18
ДТП с потерявшей кабину фурой на МКАД попало на видео
В ночь на вторник, 28 ноября, на 40-м километре внешней стороны МКАД произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля, которая на пару часов практически полностью парализовала движение по магистрали.Читать далее
-
28.11.2023, 06:44
Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря
Затрагивающие водителей новые законы появляются с завидной регулярностью. С 1 сентября вступил в силу утвержденный правительством РФ перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Штрафовать по одному из пунктов начнут с 1 декабря.Читать далее
-
27.11.2023, 17:31
В России локализовали сборку еще одного кроссовера Haval
На заводе Haval в Тульской области без лишнего шума наладили производство семейного кроссовера Haval M6. Сейчас цены на машины китайской сборки начинаются от 2 079 000 рублей. Российские Haval M6 могут оказаться чуть дешевле и тогда модель попадет в госпрограмму льготного автокредитования с 20-процентной скидкой.Читать далее
-
27.11.2023, 16:55
За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список
Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 010 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 17 640 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 7 700 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 8 150 000 РBMW X5 2018 в Москве
- 10 990 000 РPorsche Panamera 2019 в Москве
- 11 700 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 4 390 000 РSkoda Superb 2022 в Москве
- 2 899 900 РAudi A6 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий