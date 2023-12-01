Первые пикапы Tesla Cybertruck вручили клиентам: серийный автомобиль не соответствует обещаниям Илона Маска
Самый дешевый Cybertruck – это заднеприводный автомобиль по цене от 60 990 долларов США, не считая стоимости доставки до клиента. Обычно она стоит от 1 390 долларов и больше. За полноприводную версию Dual Motor придется отдать минимум 79 990, а мощная трехмоторная версия «Cyberbeast» стоит от 99 990 долларов. Ранее было заявлено, что базовый пикап будет стоить 39 900 долларов, полноприводный – от 51 100 долларов, а топовый – от 71 100 долларов.
Не удалось реализовать и другие обещания. Например, изначально было заявлено, что Cybertruck сможет перевозить груз массой до 1,6 тонны, буксировать прицеп массой до 6,4 тонны и проезжать свыше 800 километров на одной зарядке. Реальные цифры оказались куда скромнее: 1,1 тонны груза, прицеп менее 5 тонн и менее 550 километров без подзарядки. При желании можно докупить дополнительную батарею, которую следует установить на грузовую платформу. Тогда запас хода вырастет до 750 километров, но рубеж в 800 километров пока остается недостижимым.
Без сомнения, пикап ждет популярность среди поклонников Маска и Tesla. Но стать первым в своем роде ему не удалось, поэтому успех Tesla Model S повторить не удастся. На рынке уже представлено много альтернатив Cybertruck, и покупатели могут отдать предпочтение более доступной модели с традиционным дизайном, которая не похожа на оригами из фольги. Например, полноприводный Rivian R1T стоит от 73 тысяч долларов, а цены Ford F-150 Lightning начинаются от 50 тысяч долларов.
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01.12.2023, 08:31
Роскошные новенькие Range Rover отзывают из-за фатальной утечки масла
Компания JLR объявила об отзыве более 1500 внедорожников Range Rover, оснащенных 4,4-литровым двигателем V8. Из-за плохо закрепленных шлангов практически все масло может быстро оказаться на дороге.Читать далее
-
01.12.2023, 07:53
Что изменится для водителей в декабре 2023 года?
В декабре вступает в силу целый ряд законов и нормативных актов, затрагивающих разные сферы жизни россиян. Некоторые из них напрямую касаются автомобилистов.Читать далее
-
01.12.2023, 06:39
В жутком лобовом ДТП в Новосибирской области мать убила двоих детей
Вечером 30 ноября в Ордынском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием легковушки Renault Symbol и большегруза Freightliner. В результате двое детей погибли на месте.Читать далее
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30.11.2023, 17:54
Как продлить срок службы зимней резине: советы эксперта
К 1 декабря по всей России водители обязаны переобуть свои автомобили в зимние покрышки. В некоторых регионах соблюдение этого правила жизненно необходимо. Эксперт рассказал, как сохранить шипованную резину в достойном состоянии в течение 5 – 7 лет.Читать далее
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30.11.2023, 17:12
Влетевший в столб BMW оставил без света станицу на Кубани
В Краснодарском крае водитель черного автомобиля BMW не справился с управлением, сбил защитное ограждение, вылетел с трассы и врезался в опору линии электропередач. Без света остались жители станицы Елизаветинская.Читать далее
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