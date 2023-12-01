Первые пикапы Tesla Cybertruck вручили клиентам: серийный автомобиль не соответствует обещаниям Илона Маска

Ранее мы писали Tesla Cybertruck оказался неприлично похожим на Delorean Владелец легендарного Delorean DMC-12 выследил прототип Tesla Cybertruck, поставил рядом оба автомобиля и ... Читать далее

Одновременно с официальной презентацией Tesla Cybertruck были названы цены и комплектации пикапа, серийное производство которого задержалось на пару лет. Оказалось, товарный автомобиль не соответствует обещаниям генерального директора Tesla Илона Маска, сделанным во время премьеры прототипа осенью 2019 года. Цена базовой модели выросла в полтора раза, а запас хода, наоборот, оказался довольно скромным.

Самый дешевый Cybertruck – это заднеприводный автомобиль по цене от 60 990 долларов США, не считая стоимости доставки до клиента. Обычно она стоит от 1 390 долларов и больше. За полноприводную версию Dual Motor придется отдать минимум 79 990, а мощная трехмоторная версия «Cyberbeast» стоит от 99 990 долларов. Ранее было заявлено, что базовый пикап будет стоить 39 900 долларов, полноприводный – от 51 100 долларов, а топовый – от 71 100 долларов.

Фото: Tesla

Не удалось реализовать и другие обещания. Например, изначально было заявлено, что Cybertruck сможет перевозить груз массой до 1,6 тонны, буксировать прицеп массой до 6,4 тонны и проезжать свыше 800 километров на одной зарядке. Реальные цифры оказались куда скромнее: 1,1 тонны груза, прицеп менее 5 тонн и менее 550 километров без подзарядки. При желании можно докупить дополнительную батарею, которую следует установить на грузовую платформу. Тогда запас хода вырастет до 750 километров, но рубеж в 800 километров пока остается недостижимым.

Фото: Tesla

Без сомнения, пикап ждет популярность среди поклонников Маска и Tesla. Но стать первым в своем роде ему не удалось, поэтому успех Tesla Model S повторить не удастся. На рынке уже представлено много альтернатив Cybertruck, и покупатели могут отдать предпочтение более доступной модели с традиционным дизайном, которая не похожа на оригами из фольги. Например, полноприводный Rivian R1T стоит от 73 тысяч долларов, а цены Ford F-150 Lightning начинаются от 50 тысяч долларов.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах